據統計，我國臨時工、自由接案及外送員等非典型勞動人口日益增加的就業趨勢，因為並沒有固定雇主，往往會擔心保障不足。對此，勞動部表示，相關工作者得由雇主或本人透過勞工保險局所設網站，或是7ELEVEN的ibon機台等方式，辦理參加勞工職業災害保險。
據主計總處2024年5月人力運用調查統計結果，非典型就業人數約80.4萬人，占全體就業人數6.95%，雖然比率為10年來低點，但長期趨勢並無太大改變。
這類工作本身具有臨時、短期的性質，像營建工、學生暑假期間打工都屬此類，如果是個人求職時跟公司談好的週工時偏低，也會歸類到非典型就業。
以「職類特性」有30.8萬人，占38.35%最多， 年增0.22個百分點；因「兼顧家務」占19.25%，「偏好此類工作型態」占16.14%，「求學、受訓」也占13.94%；因「找不到全時、正式工作」者占比降至7.21%，年減2.44個百分點。
勞動部表示，依《勞工職業災害保險及保護法》第10條及其相關規定，該法第6條至第9條規定以外受僱員工，包括工地臨時工、農忙時期的臨時採茶工等，或自由接案的室內設計師等，得由雇主或本人透過勞工保險局所設網站辦理參加災保。
此外，從事外送平台工作的勞工朋友，如與外送平台間為僱傭關係，應由平台業者為其辦理參加災保；非屬僱傭關係並參加職業工會為會員，應由所屬工會加保；未加入職業工會者，可透過前述的簡便方式，自行加保，保險效力於繳費完成時生效，之後若遭遇職業傷病保險事故時，除可請領各項保險給付外，亦可銜接相關職業重建服務。
勞動部補充，截至2025年6月底止，依《災保法》第10條規定申報加保之被保險人已達31萬4千餘人次，相較前一季成長14％，顯見在第一線工作現場的雇主、勞工，日趨重視職場安全。
勞動部也再次呼籲，鑑於營建工地工作風險較高，雇主別忘了幫臨時僱用的員工投保災保，也可分攤雇主於勞動基準法上的職業災害補償責任；而投入外送工作者，除應遵守交通規則，確保自身安全外，也別要忘了加入災保，只要繳納少許保費，即可獲得完善保障，讓自己在外送的路途上更安心。
我是廣告 請繼續往下閱讀
這類工作本身具有臨時、短期的性質，像營建工、學生暑假期間打工都屬此類，如果是個人求職時跟公司談好的週工時偏低，也會歸類到非典型就業。
以「職類特性」有30.8萬人，占38.35%最多， 年增0.22個百分點；因「兼顧家務」占19.25%，「偏好此類工作型態」占16.14%，「求學、受訓」也占13.94%；因「找不到全時、正式工作」者占比降至7.21%，年減2.44個百分點。
勞動部表示，依《勞工職業災害保險及保護法》第10條及其相關規定，該法第6條至第9條規定以外受僱員工，包括工地臨時工、農忙時期的臨時採茶工等，或自由接案的室內設計師等，得由雇主或本人透過勞工保險局所設網站辦理參加災保。
此外，從事外送平台工作的勞工朋友，如與外送平台間為僱傭關係，應由平台業者為其辦理參加災保；非屬僱傭關係並參加職業工會為會員，應由所屬工會加保；未加入職業工會者，可透過前述的簡便方式，自行加保，保險效力於繳費完成時生效，之後若遭遇職業傷病保險事故時，除可請領各項保險給付外，亦可銜接相關職業重建服務。
勞動部補充，截至2025年6月底止，依《災保法》第10條規定申報加保之被保險人已達31萬4千餘人次，相較前一季成長14％，顯見在第一線工作現場的雇主、勞工，日趨重視職場安全。
勞動部也再次呼籲，鑑於營建工地工作風險較高，雇主別忘了幫臨時僱用的員工投保災保，也可分攤雇主於勞動基準法上的職業災害補償責任；而投入外送工作者，除應遵守交通規則，確保自身安全外，也別要忘了加入災保，只要繳納少許保費，即可獲得完善保障，讓自己在外送的路途上更安心。