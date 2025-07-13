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在今（13）日登場的NBA美國職籃（National Basketball Association）夏季聯賽中，達拉斯獨行俠選秀狀元Cooper Flagg迎來個人第二戰，面對聖安東尼奧馬刺打出一場耀眼的代表作，全場攻下31分4籃板，展現出作為頂級新秀的天賦與調整能力，儘管球隊最終以69：76不敵對手，獨行俠球迷卻早已心滿意足。與首戰面對湖人對決Bronny James交手時略顯生澀不同，Flagg本場在經過一節半的調整後突然爆發，無論是持球走上三分線直接拔起命中、還是快攻中的暴扣與禁區強攻，他以一連串動作告訴聯盟：「我來了」。即便這場對決的話題熱度不如上一場，但與榜眼Dylan Harper的正面交鋒仍精彩萬分。Harper此役也交出16分、6籃板、2助攻、2抄截與1記驚人的追身火鍋。值得一提的是，根據獨行俠夏季聯賽教練Josh Broghamer指出，Flagg在兩場比賽共60分鐘的上場時間內只出現3次失誤，在夏季聯賽這種節奏混亂、防守激烈的環境中，這是非常不簡單的表現。Broghamer表示：「這非常不錯，尤其在這樣的壓迫環境下。我們外圍命中率不好，導致對手能更積極防守，但他處理得相當冷靜。」雖然Flagg本場13罰僅中8，罰球準度有待提升，不過在壓力與高強度對抗下，他的節奏掌控與應對方式仍讓教練團印象深刻。獨行俠總教練Jason Kidd本次夏聯刻意要求Flagg扮演控球角色，希望模仿過去訓練Giannis Antetokounmpo的方式，讓這位狀元早早接觸更多持球責任。這樣的操盤邏輯在目前獨行俠的後場人力背景下更顯合理：Kyrie Irving因ACL重傷預計將缺席大半賽季，儘管球隊剛簽下D’Angelo Russell擔任主控，但Flagg的發展方向已不只是側翼得分手，而是次要持球與策應角色的候選人。Flagg自己也表示：「我覺得我應付壓迫、防守時控球的表現還不錯。看情況跟對位，教練要我做什麼，我都會盡力。」還不到19歲的Flagg，不僅展現出高成熟度與技術穩定度，他的身體語言、自我調整能力與場上專注度，已超越一般新秀。無論是主動攻擊、抗壓對抗還是賽後接受批評，都透露出他已為NBA秀舞台做好準備。當被問到與過往備受關注的經歷是否雷同時，Flagg說：「和進大學前一樣，外界對你的期待、對你的討論都很多。只是這次，這是真正的舞台。」