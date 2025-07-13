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距離7月26日罷免投票日僅剩不到兩週，罷免氣勢持續升溫！罷免立委三大公民行動團體「展翅廢翔」、「斷健行動」、「敲羅行動」今（13）日共同發起「456區聯合車掃」行動，自西屯區宜寧中學出發，橫掃西屯、南屯、中區、西區、東區、南區、北區、北屯等八大行政區，將罷免聲勢推進至街頭最前線。此次車掃行動，除三大罷團代表出席，民進黨市議員陳淑華、何文海、林祈烽與前市議員張耀中也登車同行，沿途高喊口號、揮手拜票，呼籲選民屆時踴躍出門投下同意罷免的一票，為台灣民主正名。三罷團指出，昨晚在南屯區水安宮前舉辦的罷免晚會湧入大批支持民眾，氣氛熱烈，場面振奮人心，象徵罷免已成為草根民意的集結。他們表示，聯合車掃行動正是為延續這股罷免熱潮，讓支持聲音遍地開花、串聯整個城市。三罷團強調，罷免氣勢並非來自雄厚資源，而是來自一次次的街頭行動、每一位市民的投入。他們指出，就在罷免晚會舉辦同一晚，國民黨也在台中舉行大型造勢活動，不僅動員多位黨內要角，連民眾黨主席黃國昌也親赴助陣，凸顯罷免案已演變為「藍白合對抗公民力量」的政治現場。他們直言，面對藍白聯手的資源與系統性動員，公民力量絕不退縮。這場罷免運動，不僅是對特定立委問責，更是全民對權力傲慢的反擊。他們呼籲市民堅持到底，在7月26日投下手中關鍵一票，「用人民的意志寫下民主新頁」。