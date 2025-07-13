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2025年MLB美國職棒大聯盟（Major League Baseball）明星賽即將於亞特蘭大登場，國聯與美聯的頂尖投手將展開精彩對決。其中，效力匹茲堡海盜的23歲狀元投手Paul Skenes與底特律老虎王牌投手Tarik Skubal將分別擔任國聯與美聯的先發投手，這場「狀元與榜眼」的明星賽對決備受球迷期待。早在6月份的雙重賽中，兩人幾乎就要同場較勁，當時因雨延賽影響，海盜與老虎分別在不同場次派出Skenes與Skubal先發，錯失了同場較勁的機會。如今這場大戲終於將在明星賽舞台正式上演。Skenes今年是連續第2年獲選國聯明星賽先發，成為大聯盟史上最年輕連續兩年擔任明星賽的先發投手。他於2023年以狀元身份加盟海盜，隔年即入選明星賽並獲得先發殊榮，還拿下國聯年度新人王及賽揚投票第3名，展現超凡實力。本季Skenes延續強勢表現，目前在大聯盟投手中以2.01防禦率（ERA）、213的ERA+及4.8勝利貢獻值（bWAR）領先，並在20場先發投出121局、131次三振，WHIP值僅0.926，展現出相當驚人的實力。不過，儘管Skenes表現耀眼，他的勝場數卻因海盜打線火力不足而受限，本季4勝8敗的紀錄與其強勢的數據形成強烈反差。Skenes本季已有17場至少投滿5局且失2分以下的優質先發，但海盜仍在其中8場比賽中落敗，反映出球隊整體攻擊端的疲軟。在最近一次對陣明尼蘇達雙城的比賽中，Skenes開局表現不俗，但最終被擊出2分砲，海盜無法逆轉落敗，使其本季戰績降至4勝8敗。上一場對西雅圖水手，Skenes投出5局無失分、送出10次三振，牛棚表現穩健僅失1分，但海盜仍以0：1飲恨，寫下連續3場無發得分的尷尬紀錄。儘管本季戰績不盡理想，但Skenes依然展現了頂尖投手的實力與潛力。此次明星賽，他將站上更大的舞台，迎戰同樣備受矚目的Tarik Skubal，為球迷獻上精彩絕倫的投球對決。