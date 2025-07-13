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2025年城鎮韌性防空演習將於7月15日下午1時30分至2時舉行。台中市政府交通局表示，演習期間高鐵、台鐵及捷運列車皆維持正常行駛，但下車旅客及接送親友需依照現場人員指引進行疏散避難。配合中央演習規劃，台中市梧棲區、清水區及沙鹿區將實施「車停、人就近疏散」措施。交通局呼籲，行經上述地區之公車乘客，應依現場警察與民防人員指示下車避難，確保人身安全並達成演習目標。交通局長葉昭甫指出，此次演習範圍涵蓋台中、南投、彰化、苗栗、雲林及嘉義等中部縣市。演習期間，行駛平面道路與專用道之市區公車，將臨時停靠路邊或站台，配合疏散作業；行駛國道或高架道路之公車則可繼續行駛，惟下匝道後須立即停車，接受防空管制。葉昭甫提醒民眾，若演習結束後欲返回原車繼續搭乘，下車疏散時毋須刷卡，以免重複扣款。若不回原車續搭，則應記得刷下車卡，以避免電子票證遭鎖卡，影響後續乘車權益。計程車部分，交通局表示，包括多元化計程車在內，於演習期間將暫停派遣服務。行駛中之計程車應立即靠邊停放，駕駛亦須於事前詢問乘客目的地，評估是否可能遇上演習，並主動告知乘客相關資訊，避免糾紛。此外，演習期間車輛必須熄火停車，計程車不適用跳表等候費。若乘客在演習後仍有搭乘需求，可選擇於演習結束後重新計費或事前結算前段車資。交通局進一步說明，固定路線及班次的小黃公車，將配合演習人車疏導，可能出現發車延誤情形。建議乘客出發前先向所搭乘路線之業者查詢。