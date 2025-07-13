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在富邦悍將昨（12）日新莊主場交手台鋼雄鷹一役的轉播畫面中的轉播畫面中突然出現外國球迷在觀眾席有不雅舉動，而事後在社群媒體上也有許多球迷發布外國球迷擅自闖入管制區以及做出不雅舉動的影片，並希望富邦悍將球團可以審慎處理相關案例，避免讓來球場觀賽的孩子與所有球迷有不舒服的觀感。而球團在今（13）日發出聲明強調：「已立即檢討球埸保安維護作業流程。球團將持續強化管制區出入控管，提升觀眾席區安全人員的巡查頻率，如有發生擅闖管制區或於球場內有違反社會善良風俗之脫序行為，將請現場警力協助予以驅離。」昨日富邦悍將與台鋼雄鷹的比賽場邊發生多起不當行為，引發部分球迷批評與社群熱議。首先，有現場觀眾拍下，當啦啦隊準備上台應援時，一群外國球迷仍聚集在舞台附近拍照合影，無視工作人員的勸導，遲遲不願離開，影響活動進行。另一段畫面顯示，有位外國球迷赤裸上身、僅著短褲，對充氣娃娃做出不雅動作，甚至周邊還有許多小孩子，引發眾人不滿。同場比賽中，也有球迷在觀眾席帶入疑似情趣用的充氣人偶。此舉被場邊鏡頭拍下後迅速在社群媒體上擴散，造成不少網友與球迷撻伐行為失當。此外，還發生球迷擅自闖上應援舞台的突發插曲，一度造成現場秩序混亂。賽後，許多球迷在社群媒體上對此表示不滿，「簡直是變態。」、「這樣怎麼帶小朋友去球場？」並提出應該永久禁止此類危害秩序的人進場。「針對7月12日(六)賽事期間，發生球迷擅自闖入管制區及在場邊有不雅舉動一事，本球團深感遺憾，並已立即檢討球埸保安維護作業流程，會同聯盟單位共同強化相關流程與應變措施。 ​提供適合闔家觀賞的良好球場氛圍，是富邦悍將球團一貫重視的核心信念。未來本球團將持續強化管制區出入控管，提升觀眾席區安全人員的巡查頻率，如有發生擅闖管制區或於球場內有違反社會善良風俗之脫序行為，將請現場警力協助予以驅離。同時誠摯呼籲所有進場球迷遵守球場規定及配合工作人員指示，共同維護安全、友善、舒適的觀賽環境。」