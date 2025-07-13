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▲「巴塞隆納俱樂部」位於看得到台北101的信義區，門口低調。（圖／翻攝自Google Maps）

▲從「巴塞隆納俱樂部」Google評論上，可瞥見內部。（圖／翻攝自Google評論）

韓流天王巨星GD權志龍G-Dragon，睽違8年登台，在台北小巨蛋舉辦《Übermensch》世界巡迴演唱會。7月11日凌晨被直擊，夜奔看得到台北101大樓的信義區「巴塞隆納俱樂部」、「龍亨」夜總會，可不是為了看足球。台北頂流酒店夜生活驚人消費曝光，一人最低就要近3.5萬起跳。有粉絲傻眼「真不知道他是這種人 失望透頂」、「以前BIGBANG來的時候就有去玩了」，內行人則透露「2.5小時跑兩家就是應酬好嗎」，各方說法吵成一團。睽違8年登台的韓流天王巨星GD權志龍G-Dragon，在台北小巨蛋舉辦《Übermensch》世界巡迴演唱會。GD權志龍在7月11日凌晨被直擊，一晚連跑了「巴塞隆納俱樂部」、「龍亨」夜總會。GD權志龍來台首夜就被拍到連跑2家名店，還被媒體直擊由後門進出、看似喝多了的搖晃步伐，直至凌晨近3點才回到下榻酒店。有粉絲傻眼「真不知道他是這種人 失望透頂」、「啊啊啊no！」，直問「我比較想知道李洙赫有一起嗎」。也有人表示「以前BIGBANG來的時候就有去玩了」、「放鬆喝個酒怎麼了？」。更有內行人透露：「2.5小時跑兩家就是應酬好嗎 就是喝喝酒而已 你們是以為能在包廂幹嘛嗎」、天王的夜生活，意外也讓網友吵成一團。