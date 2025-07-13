今年第5號颱風「百合（國際命名 NARI）」生成，未來預估路徑將會對日本造成直接影響，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，百合颱風週一、週二（7/14至7/15）將會侵襲日本「關東、東北、北海道」，搭配低壓接近，未來一週日本各地天氣都不穩定，有旅日行程的民眾務必特別留意。
中央氣象署預報員曾昭誠表示，日本南方海面的熱帶性低氣壓，今（13）日清晨增強為百合颱風，目前路徑沿著副熱帶高壓邊緣，一路往日本東方海面移動，對台灣沒有直接影響，但有機會侵襲甚至登陸日本。
以百合颱風的北上速度來看，「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，週一、週二百合颱風就會侵襲日本關東、東北、北海道，且東海也還有另一個熱帶擾動逐漸東移、增強，抵達日本前有機會增強為「熱帶性低氣壓」，週一也會侵襲日本九州、四國等地。兩個熱帶系統及後續殘留雲系影響，日本一整週天氣都不穩定、變化快速。
至於台灣的天氣情況，曾昭誠提及，今（13）日午後宜蘭、南部、各地山區都有雷陣雨，入夜到明天清晨中部以北有降雨機率，週二至週四（7/15至7/17）受西南風影響，南部不定時有雨勢，其它地區都有午後雷陣雨，週五開始（7/18）台灣南方有明顯的低壓發展，不排除有颱風相關系統出現。
我是廣告 請繼續往下閱讀
以百合颱風的北上速度來看，「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，週一、週二百合颱風就會侵襲日本關東、東北、北海道，且東海也還有另一個熱帶擾動逐漸東移、增強，抵達日本前有機會增強為「熱帶性低氣壓」，週一也會侵襲日本九州、四國等地。兩個熱帶系統及後續殘留雲系影響，日本一整週天氣都不穩定、變化快速。
至於台灣的天氣情況，曾昭誠提及，今（13）日午後宜蘭、南部、各地山區都有雷陣雨，入夜到明天清晨中部以北有降雨機率，週二至週四（7/15至7/17）受西南風影響，南部不定時有雨勢，其它地區都有午後雷陣雨，週五開始（7/18）台灣南方有明顯的低壓發展，不排除有颱風相關系統出現。