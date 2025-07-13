悶熱的天氣再次主導台灣的天氣，中央氣象署今（13）日發布「高溫資訊」，提醒大台北、南部、台東等地要注意36度以上的高溫，台北士林的社子，上午就已觀測到35.5度，台東則是要留意焚風發生；今天午後，宜蘭、南部地區及各地山區都有雷陣雨，入夜到明天清晨中部以北也有降雨機會。
🟡高溫資訊
📍高溫黃色燈號：台北市、新北市、台南市、高雄市、台東縣
中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天太平洋高壓增強，水氣減少，各地高溫炎熱，全台都有31至32度，大台北盆地、中南部地區及南部近山區有36度，東南部則有焚風發生。
週二至週四（7/15至7/17）受西南風影響，南部不定時有雨勢，其它地區都有午後雷陣雨，週五開始（7/18）台灣南方有明顯的低壓發展，不排除有颱風相關系統出現。
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📍高溫黃色燈號：台北市、新北市、台南市、高雄市、台東縣
中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天太平洋高壓增強，水氣減少，各地高溫炎熱，全台都有31至32度，大台北盆地、中南部地區及南部近山區有36度，東南部則有焚風發生。
週二至週四（7/15至7/17）受西南風影響，南部不定時有雨勢，其它地區都有午後雷陣雨，週五開始（7/18）台灣南方有明顯的低壓發展，不排除有颱風相關系統出現。