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高溫資訊

▲中央氣象署今（13）日發布「高溫資訊」，提醒大台北、南部、台東等地要注意36度以上的高溫。（圖／中央氣象署）

▲今天太平洋高壓增強，水氣減少，各地高溫炎熱。（圖／中央氣象署）

悶熱的天氣再次主導台灣的天氣，，台北士林的社子，上午就已觀測到35.5度，台東則是要留意焚風發生；今天午後，宜蘭、南部地區及各地山區都有雷陣雨，入夜到明天清晨中部以北也有降雨機會。台北市、新北市、台南市、高雄市、台東縣中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天太平洋高壓增強，水氣減少，各地高溫炎熱，全台都有31至32度，大台北盆地、中南部地區及南部近山區有36度，東南部則有焚風發生。週二至週四（7/15至7/17）受西南風影響，南部不定時有雨勢，其它地區都有午後雷陣雨，