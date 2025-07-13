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▲ GENG、T1在2025 MSI 季中邀請賽上演韓國內戰，最終GENG 以3比2擊敗 T1 拿下二連霸。（圖／LOL Esports Flickr）

LOL《英雄聯盟》MSI 季中邀請賽今（13）日在加拿大進行冠軍賽，由 GENG、T1 上演韓國內戰，兩隊本場再次打好打滿，最終鏖戰5局，GENG 以3比2擊敗 T1 拿下二連霸，中路 Chovy 奪得 MVP ，T1傳奇選手 Faker 則無緣個人第3座 MSI 金盃，但至少也坐收第3座 MSI 亞軍。T1 和 GENG 身為多年的死對頭，從國內聯賽殺到世界大賽，本次 MSI 淘汰賽階段已經打過1次完整的 BO5，結果冠軍賽再次打滿，雙方前4場你來我往，一前一後戰成2比2平手，關鍵第5局，GENG 在邊路抓準機會，讓 Ruler 的好運姐發育起來，再靠著團戰穩定發揮，最終扣倒 T1 帶走勝利。T1 和 GENG 的這場冠軍賽，是本次 MSI 第9場「生死局」，打破 MSI 歷年紀錄，其中 T1 單隊就打了4場完整的 BO5，分別擊敗CFO、AL各一場，但面對 GENG 兩把都敗下陣來；而 GENG 在經歷下路線改組後依舊強勢，Ruler 的穩定發揮和 Chovy 的持續輸出，成為本屆唯一不敗隊伍，二連霸 MSI 戰場。GENG 中路 Chovy 最終獲選總冠軍賽 MVP，賽後受訪也感謝教練團和粉絲持續相信自己，拿下個人生涯第二座 MSI 冠軍後，馬上要準備 2025 EWC 電競世界盃；而 T1 在上路 Zues 出走迎來 Doran 後，首次國際賽拿下亞軍仍是相當不錯的成績。