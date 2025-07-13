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▲密爾瓦基公鹿在自由市場再次掀起震撼，成功以4年1.07億美元（約合新台幣31.3億元）簽下了印第安納溜馬的主力中鋒Myles Turner，完成球隊戰力重整。（圖／美聯社／達志影像）

Myles Turner加盟密爾瓦基公鹿，無疑成為今夏NBA自由市場最震撼的交易之一。原本被視為印第安那溜馬「必留之人」的Turner，尤其在球隊闖進總決賽後，幾乎篤定會續留。然而情勢急轉直下，溜馬高層因不願繳納豪華稅而開出低於市場價的合約，最終讓Turner選擇另尋他路。而公鹿則出乎預料地大膽操作，不惜裁掉Damian Lillard，只為清出薪資空間搶下這位內線悍將。對Turner而言，這次的轉隊決定不只是薪資數字上的選擇，更是對爭冠機會的投注。原被外界視為幾乎篤定會續留溜馬主力中鋒Myles Turner，最終卻意外改披密爾瓦基公鹿戰袍，並簽下為期4年、總值1.07億美元（約合新台幣31.2億元）的合約，引爆討論。這筆交易不僅震驚聯盟，也改變了東區的勢力版圖。溜馬過去2季表現不俗，2024年更一路挺進總決賽，Turner堪稱球隊的禁區核心，外界普遍預期他將與溜馬續約。然而，球隊老闆最終對於繳納豪華稅卻顯得猶豫，給出低於市場行情的報價，讓Turner感到失望。反觀公鹿則展現極高誠意，甚至破釜沉舟地選擇裁掉Damian Lillard，以釋出薪資空間，強勢網羅Turner。這波操作顯示球隊對於重返爭冠行列的決心。Turner在拉斯維加斯的加盟記者會上談到轉隊原因時表示：「這是一個關於保持競爭力的選擇。去年我們打進東區決賽，今年更殺進總冠軍戰。身處這樣的環境讓我對NBA有了全新認知，也讓我明白什麼才是我真正想要的。」他進一步指出，自己與總管Jon Horst和總教練Doc Rivers深入討論後，確信公鹿的建隊目標與自己的理想一致，「我很欣賞他們對贏球的執著。」Turner坦言，能與「字母哥」Giannis Antetokounmpo並肩作戰，是他下定決心的一大關鍵，「我受夠了過去幾年在場上不斷被他的肩膀和手肘撞擊了！」他笑說，「Giannis是世代級球員，能與他合作非常難得，我相信我們會有極佳的化學反應。」雖然近來有傳聞指出字母哥可能申請交易，但總教練Doc Rivers已親自澄清，「Giannis賽季結束後第一時間就與我討論下季規劃。他熱愛密爾瓦基，我們也全力支持他。所有的謠言都來自場外，而不是內部。」Turner上季場均攻下15.6分、6.5籃板、2阻攻，三分命中率高達39.6%，展現內外兼備的優勢。與年事已高的Brook Lopez相比，Turner的運動能力與防守範圍將為公鹿提供即戰力。此外，公鹿在自由市場同樣積極補強，相繼與Gary Trent Jr.、Bobby Portis、Taurean Prince與年輕後衛Ryan Rollins簽約，顯示球團高層對重建冠軍陣容的強烈企圖心。Turner的加盟，象徵公鹿在「後Lillard時代」的全新篇章正式開啟。儘管東區近年競爭日趨激烈，但Turner堅信，自己加入的是一支「有願景、有文化、願意投資贏球的球隊」。