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國民黨昨在台中舉辦反罷免宣講時，藍委陳菁徽痛批罷免團體「很智障」，引發爭議。民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌今（13）日幫藍委徐巧芯站台前受訪表示，可能是宣講場合難免情緒比較嗨一點，相信陳菁徽真正要捍衛的是台灣民主自由。藍白合作反罷免把握週末造勢，黃國昌誠意十足，今天一天就要連趕4場，分別為台北市的徐巧芯、賴士葆，新北洪孟楷及雲林丁學中站台。他受訪時則被媒體問到，藍委陳菁徽昨在台中反罷免活動公開批評罷團智障，激烈措辭引發爭議。黃國昌則緩頰稱，宣講場合難免情緒會比較嗨一點，有一些情緒用詞。但他相信，陳菁徽的重點在捍衛台灣民主自由。黃國昌強調，過去這段時間，民進黨各式各樣的造謠、抹黑，其實已經讓絕大多數人民看不下去，現在最關鍵的問題還是如何守住台灣的民主自由，絕對不能夠讓民進黨繼續專制獨裁下去。白委張啓楷今早也與黃國昌分進合擊，到內湖力挺藍委李彥秀，張啓楷指出，反罷免不只是為了救李彥秀，也是搶救前主席柯文哲、搶救台灣民主與法治發展。他並強調，柯文哲已被關押10個月了，國民黨縣市黨部也被大收押，甚至民進黨團總召柯建銘還說，大罷免成功後要用《刑法》100條辦在野，用司法追殺在野黨，他也要呼籲小草站出來，用選票把總統賴清德打醒。