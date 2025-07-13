我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB美國職棒大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇今（13）日客場續戰舊金山巨人，大谷翔平擔任先發投手，主投3局無失分還飆出4K，本場大谷搭配新秀捕手Dalton Rushing出賽，整場都由大谷配戴PitchCom親自主導配球，卡特球與滑球的搭配也讓巨人打者吃足苦頭。大谷本戰就展現極佳狀態，開局四縫線直球速度、品質兼具，還具有上竄效果，連續取得2次三振，面對巨人主砲Rafael Devers時，大谷則搬出卡特球與滑球的搭配，取得2好球領先，接著飆出一顆100英里外角直球，最後再用低角度滑球造成速差，使得Devers揮空遭到三振。大谷後續幾局也數次使用卡特球搭配滑球，且不僅是面對右打者時使用，更樂於攻擊左打者內角，巨人打者調整快速，後續大谷2局中僅投出1次三振，但仍讓大多數打者無法掌握好，打出形同三振的軟弱出局。從畫面中可以看到，大谷本戰全數都是由自己主導配球，每投完一球後，就已經想好下一球，加上狀態絕好調，整場按照賽季既定計畫走，節奏完全主導在大谷與Rushing身上，最終僅用36球、包含25顆好球，就以秋風掃落葉的姿態完成3局投球。Rushing賽後也談到本戰與大谷的配球策略，「開局大量使用直球，讓對手以為會持續用直球攻擊，接著再變換成滑球與其他變化球的節奏。這種策略讓巨人打線無法招架。」Rushing隨後解釋道，「這樣的安排有2層意義，一是讓打者思考球路，二是大谷的直球質量極高，讓打者感到困惑。」他也高度讚賞大谷的投球品質，「打者即使察覺球路變化，但要擊中仍很困難，他能用這樣的球威投滿3局，是對球隊極大的貢獻。」