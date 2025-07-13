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國民黨立委徐巧芯今（13）日舉行「反惡罷後援會」成立大會，台北市長蔣萬安特地為他站台。蔣萬安感性提及，「徐巧芯他不是沒有受傷，他是帶著傷繼續往前！」大家都需要徐巧芯，說完這段話，徐巧芯立刻大淚崩，頻頻拭淚，蔣萬安最後也喊話，這場罷免徐巧芯歷經折磨，成功挺過就像得到無敵星星，盼選民出門投票，讓徐巧芯解開束縛，繼續為鄉親打拼。蔣萬安致詞前，先給了徐巧芯一個擁抱，之後提及，徐巧芯認真努力，堅持為人民爭取到普發現金一萬元，民進黨超徵稅收，結果竟造謠說普發現金要舉債，根本是假訊息，還稅於民天經地義。徐巧芯在國防外交委員會，每次質詢都做足功課，是真正為國軍弟兄爭取福利。蔣萬安說，徐巧芯主要提案為國軍加薪，也長期關心勞工權益，在立法院恢復5天國定假日，降低勞工高工時，自己在北市府和徐巧芯合作密切，包含為松信國中小校舍改建爭取4千多萬預算，也關心交通情形，捷運信義東延、環狀線東環，徐也緊盯中央部會加速核定，現在已經全面動工。蔣萬安要跟選民報告三件事，什麼是罷免？我們要做什麼？為什麼大家要催票？民進黨只是因為在立院少數，沒辦法像以前掌握行政、立法權力，不能想做什麼就做什麼，這是選輸就翻桌。鄉親應該在726用選票，抵擋住民進黨不公不義，選區肯定徐巧芯比例高，但很多不願意去投票，因此，拜託大家投票率是關鍵，不去投票，就是要民進黨繼續惡搞。蔣萬安直言，大家不要以為徐巧芯個子嬌小，個性剽悍，就可以躲過民進黨綠營網軍的攻擊，「我所知道的徐巧芯，他不是沒有受傷，他是帶著傷繼續往前！一直以來巧芯為我們衝鋒線陣，與惡勢力搏鬥」，我們最有力量就是我們守護的這一票。蔣萬安說，我們不能勇士孤軍奮戰，我們不能讓戰士孤立無援，松信需要徐巧芯，蔣萬安需要徐巧芯，中華民國需要徐巧芯。說完這段話，徐巧芯立刻大淚崩，頻頻拭淚。蔣萬安說，這是罷免徐巧芯歷經折磨，這就像出麻疹，成功挺過就像得到無敵星星，讓徐巧芯解開束縛，繼續為鄉親打拼。