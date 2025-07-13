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達拉斯獨行俠狀元新星Cooper Flagg在NBA夏季聯賽中迎來第二戰，不僅強勢反彈砍下31分，更面對馬刺，Flagg並未僅侷限於側翼或大前鋒角色，而是被教練團刻意安排帶球過半場、主導進攻。他賽後坦言：「我真的很累，這不是我平常做的事，但我認為我處理得還不錯。」此戰他攻下全場最高的31分（21投10中，三分球9投3中，罰球13罰8中），另添4籃板與1助攻，數據面已屬搶眼；更難能可貴的是，在遭遇全場貼防的情況下，他全場僅出現1次失誤，加上前一戰2次，累計62分鐘僅發生3次失誤，展現極佳的球權保護與節奏判斷。此役Flagg多次以擋拆後持球切入或假投真切方式破壞防線，共完成5次切入得分，包含精彩飛扣、挑籃與接Ryan Nembhard傳球完成空中接力。他也多次吸引包夾後成功吸引防守重心，創造隊友機會，儘管本場隊友命中率不佳（全隊除他外僅Miles Kelly得分上雙），但Flagg的牽制效果已可見一斑。相較於首戰對湖人21投僅5中、0記三分命中，這場比賽可說是強勢反彈，也展現他能快速修正與適應強度。Cooper Flagg為近十年來最受期待的美國籍高中球星之一，去年在Duke大學便勇奪Naismith年度最佳球員獎，成為史上第四位獲此殊榮的大一新生。身為2025年NBA選秀狀元，他的體型（6呎9吋，約206公分）、技術與意識已接近NBA等級，而夏聯主控的嘗試，更可能開啟他Point Forward甚至Point Center的多功能發展。