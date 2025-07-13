YouTube是全球最熱門的影音平台，用戶可以自由上傳、觀看和分享各類型影片，也改變人們以往看電視接收訊息的習慣，近年來甚至有許多人看中YouTube的商機，藉由創作影音成為YouTuber獲取名氣與收入。YouTube功能眾多，但近期傳出擁有10年歷史的「發燒影片」（Trending）將全面關閉，主要是因使用率下滑，未來將以全新的排行榜取代，至於最快何時關閉？據外媒最快會在7月21日正式下架。
YouTube「10年功能」準備沒了！傳最快8天後消失
根據外媒《GAMERANT》報導，YouTube近日宣布即將移除「發燒影片」（Trending）的頁面，該功能在2015推出，至今長達10年之久，主要是透過排行榜貼近用戶尋找熱門影片習慣。
但近年來觀眾使用習慣改變，加上YouTube內容越來越多元，以及演算法更加精準，現今的發燒影片排行榜難以更加有效統整，已經無法反映所有類別的熱門影片，也導致「發燒影片」頁面的使用率與流量逐漸下滑。
YouTube近期公告將移除「發燒影片」頁面，並將建立全新的「YouTube排行榜」（YouTube Charts）功能，讓用戶可以根據不同影片分類，探索各種類型的話題影片。至於何時才會關閉？YouTube方面只提到「未來幾周內」生效，但部分外媒明確指出最快在「7月21日」，也就是8天後正式下架。
發燒影片功能是什麼？設計用途曝光
「發燒影片」功能是什麼呢？發燒影片主要是用來幫助觀眾掌握YouTube和世界各地的最新話題，其位在YouTube首頁側邊的選項內，探索一欄就可發現「發燒影片」的選項，用戶只要點擊即可看到目前大眾最感興趣的熱門影片。熱門影片又分最新、音樂、遊戲和電影等類別，部分熱門影片是可預測的，包括知名藝人新歌，新電影預告片等，但也有意外影片一夕之間爆紅。
根據YouTube官方說明，發燒影片的榜單並不會因人而異，若是在同一國家或地區的用戶，都會在頁面中觀看到相同的清單，系統大約每15分鐘會更新一次發燒影片清單，每一次的更新名次也會隨時進行移動，讓創作者都有機會被看見，也讓觀眾可以發現到更多類型的影片，如今該功能將下架，全新排行榜究竟長得如何，一切只能等待YouTube官方更新。
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根據外媒《GAMERANT》報導，YouTube近日宣布即將移除「發燒影片」（Trending）的頁面，該功能在2015推出，至今長達10年之久，主要是透過排行榜貼近用戶尋找熱門影片習慣。
但近年來觀眾使用習慣改變，加上YouTube內容越來越多元，以及演算法更加精準，現今的發燒影片排行榜難以更加有效統整，已經無法反映所有類別的熱門影片，也導致「發燒影片」頁面的使用率與流量逐漸下滑。
YouTube近期公告將移除「發燒影片」頁面，並將建立全新的「YouTube排行榜」（YouTube Charts）功能，讓用戶可以根據不同影片分類，探索各種類型的話題影片。至於何時才會關閉？YouTube方面只提到「未來幾周內」生效，但部分外媒明確指出最快在「7月21日」，也就是8天後正式下架。
發燒影片功能是什麼？設計用途曝光
「發燒影片」功能是什麼呢？發燒影片主要是用來幫助觀眾掌握YouTube和世界各地的最新話題，其位在YouTube首頁側邊的選項內，探索一欄就可發現「發燒影片」的選項，用戶只要點擊即可看到目前大眾最感興趣的熱門影片。熱門影片又分最新、音樂、遊戲和電影等類別，部分熱門影片是可預測的，包括知名藝人新歌，新電影預告片等，但也有意外影片一夕之間爆紅。
根據YouTube官方說明，發燒影片的榜單並不會因人而異，若是在同一國家或地區的用戶，都會在頁面中觀看到相同的清單，系統大約每15分鐘會更新一次發燒影片清單，每一次的更新名次也會隨時進行移動，讓創作者都有機會被看見，也讓觀眾可以發現到更多類型的影片，如今該功能將下架，全新排行榜究竟長得如何，一切只能等待YouTube官方更新。