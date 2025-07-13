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近期圍繞「詹皇」LeBron James的交易傳聞甚囂塵上，自他選擇執行價值5260萬美元的球員選項以來，外界普遍揣測他對洛杉磯湖人組建爭冠陣容的期望，可能引發轉隊意願。不過，根據ESPN記者Dave McMenamin於夏季聯賽轉播中披露，LeBron的經紀人Rich Paul已明確表示：「LeBron並未要求交易，也未與湖人管理層討論過此事。」McMenamin指出，儘管已有四支球隊主動聯繫Paul，表達對LeBron交易的興趣，但目前雙方並未啟動任何相關談判。此外，外界曾猜測LeBron因未獲得2025-26賽季之後的續約合約而心生不滿，Paul亦澄清：「LeBron與我從未向球隊提出續約要求。」目前LeBron正於拉斯維加斯觀戰湖人夏季聯賽賽事，支持兒子Bronny James與其他年輕球員。他在場邊接受McMenamin邀請時簡短回應：「我沒什麼好說的。」展現對流言的不予置評態度。McMenamin強調，湖人目前依然「一切照舊」，正在致力於圍繞LeBron與Luka Doncic打造具競爭力的陣容。球隊目前可運用的交易籌碼包括：2031年首輪選秀權，以及Rui Hachimura（1820萬美元）、Maxi Kleber（1100萬美元）與Gabe Vincent（1150萬美元）的到期合約。球隊亦可在7月20日前裁掉Shake Milton，騰出一個保留名額。值得一提的是，LeBron上周曾造訪克里夫蘭騎士訓練設施，引發外界對他「重返老東家」的聯想。但Paul解釋，LeBron在休賽季期間定居該地，每年例行回訪早已不是新鮮事。儘管流言四起，但從目前情勢看來，LeBron仍計劃以湖人球員身份迎接2025-26賽季。未來若無重大轉變，湖人將繼續圍繞他與Doncic打造爭冠陣容，直至真正的轉捩點出現。