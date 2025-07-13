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效力MLB美國職棒大聯盟（Major League Baseball）底特律老虎3A的「台灣怪力男」李灝宇今（13）日擔任開路先鋒繳出5打數1安打、跑回2分，打擊率.241。效力匹茲堡海盜3A的鄭宗哲擔任第9棒、游擊手先發出場，貢獻1打點，另選到2次保送，賽後打擊率.222。此外，道奇新人聯盟的柯敬賢繳出2支1、選到2次保送的表現，賽後打擊率為.363。紅人新人聯盟的二刀流好手林盛恩則擔任第1棒、指定打擊，繳出2支1、2次保送的成績。匹茲堡海盜3A鄭宗哲今日鎮守游擊並排在第9棒，雖然唯一一次打擊機會未能敲安，結束連續3場安打紀錄，但靠著滾地球帶有1分打點，另獲得2次保送，賽後打擊率為0.222。底特律老虎3A李灝宇則是球隊的開路先鋒，在5局上球隊以2：4落後時敲出關鍵二壘安打（本季第12支），擊球初速高達102.8英哩（約165.4公里），幫助球隊展開反攻。這一局老虎灌進3分逆轉戰局，最終以7：6險勝對手。李灝宇全場5打數1安打，跑回2分，吞下1次三振，打擊率微幅下滑至0.241。道奇新人聯盟的柯敬賢今日擔任第2棒，展現不錯的選球能力，2打數敲出1安打，另選到2次保送，目前打擊率維持在0.363。紅人新人聯盟的林盛恩今天擔任第1棒、指定打擊，在5局上擊出關鍵二壘安打帶有1分打點，隨後也因對手守備失誤成功跑回分數。此役他2打數1安打、2次保送，貢獻1得分與1打點，打擊率為0.160。