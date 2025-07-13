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NBA美國職籃（National Basketball Association）紐奧良鵜鶘2025年選秀第七順位新秀Jeremiah Fears，還未正式在NBA賽場上亮相，不過他在拉斯維加斯夏季聯賽中公開喊話，要成為史上最偉大的兩位控球後衛之一。「我會說，目標就是成為史上前二的控衛。」Jeremiah Fears在接受ESPN記者Dave McMenamin專訪時表示。這番話也引發球迷討論，畢竟在控衛的歷史殿堂中，從Jeremiah Fears是過去16年中，奧克拉荷馬大學繼Blake Griffin、Buddy Hield與Trae Young後，第4位被選進前七順位的新秀。他在大一賽季場均繳出17.1分、4.1籃板、4.1助攻，展現不錯的雙向潛力與持球創造能力。初登NBA夏聯的Fears表現起伏不小。首戰對陣明尼蘇達灰狼，他攻下14分、2籃板與2助攻，但伴隨7次失誤與6次犯規，命中率僅33%（12投4中）。第二戰對決湖人的Bronny James，他出手高達21次僅命中5球，攻下15分，另有2籃板、2助攻與3失誤，仍顯生澀。Fears的選擇與判斷目前仍在磨合階段，尤其控球時機、失誤控制與罰球穩定性（目前罰球命中率僅5成）都需加強，但他在速度、運球創造空間與投籃侵略性上的潛力，仍是鵜鶘長遠規劃的一環。Jeremiah Fears的宣言或許言之尚早，但在競爭激烈的NBA舞台，信念本就是邁向巔峰的第一步。是否能從「豪語」走向「實現」，將取決於他能否在成長曲線中持續突破極限，並真正擔起球隊組織與領導重任。