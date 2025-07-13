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台灣中油公司自明（14）日凌晨零時起汽油調降0.2元、柴油價格不調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.8元、95無鉛汽油每公升28.3元、98無鉛汽油每公升30.3元、超級柴油每公升25.6元。台灣中油表示，本週受沙國宣布調漲銷往亞洲原油售價影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升應調漲0.5元及0.4元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收0.7元及0.4元。吸收金額如附表。本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，2025年累計至6月底止，台灣中油共吸收約49.40億元。調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。