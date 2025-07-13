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▲林美秀（右）上《話時代人物》接受鄭弘儀（左）訪問，表示在演藝生涯中，藍心湄、陳玉勳等都是她的貴人。（圖／三立提供）

▲林美秀（右）上《話時代人物》接受鄭弘儀（左）訪問，回顧過去的演藝人生，心中不無感慨。（圖／三立提供）

林美秀從伴舞跨足演戲，以逗趣廣告和喜劇表演成為「國民媽媽」，今年更入圍金曲獎台語女歌手，在不同的領域都很成功。但在風光的背後，心中始終有個遺憾：「當我真的很功成名就的時候，就是爸媽差不多要走的時候。」她甚至怕他們對她的終身大事有著落，就心願滿足而離開，還刻意延遲婚事，沒想到依舊無法挽回。至於入圍金曲獎，她最真實的表現竟是：「嚇哭了。」在本周日(13日) 54台三立新聞台播出的〈話時代人物〉中，林美秀接受主持人鄭弘儀的專訪，回憶小時候因為看見同學會跳舞劈腿，也和爸媽說她要學跳舞，小康家庭出身的她，學舞被選上出國集訓，媽媽還標會幫她籌旅費。她也稱媽媽是個冷面笑匠，自己的演藝才華跟細胞，都是受到媽媽影響。鄭弘儀問她：「爸媽看到妳的成就，有覺得很驕傲嗎？」她才說出心裡最大的遺憾，原來爸媽都沒有享受到她走紅後的成果。在林美秀的演藝之路上，藍心湄是個大貴人。她從國光藝校舞蹈系畢業後到馬雷蒙舞蹈團幫忙，在秀場伴舞被藍心湄看見，參加甄選加入藍心湄的團隊，一起跟著她南北跑秀場大概7、8年，彼此之間的合作情誼很深厚，林美秀坦言：「她是我一輩子的老闆。」沒想到在伴舞多年之後，自己也能成為歌手，還入圍了金曲獎，林美秀實在太意外，才會直呼：「嚇哭了。」從伴舞到跨足演戲，則是因為李國修去看秀，覺得她滿活潑，當時徐譽庭問她要不要去屏風表演班，林美秀覺得自己連書都背不好，背台詞很累很麻煩，一開始回道：「我不會演戲。」後來不但加入屏風，了還進去當「服裝管理」，第一次上台沒有任何一句台詞，自我打趣：「我就從頭笑到尾。」但讓她學習到玩喜劇是快樂的事，也結識了演藝人生的伯樂陳玉勳導演。在陳玉勳執導的廣告中，孟姜女講了一句「天然的尚好」，反應出奇熱烈，有經紀公司主動找上門，說要簽她出道當藝人。陳玉勳後續還幫她拍了貴妃出浴等新的系列，讓她的喜感表演在全台觀眾心目中留下深刻印象，才會有更多的戲約上面，締造往後亮麗的事業表現，林美秀在雙親卻來不及享受成果。他們相繼離世後，林美秀才確定終身大事，特地在神明桌前燒香稟報婚訊，更多內容將在今(13) 日晚間8點三立新聞台〈話時代人物〉播出。