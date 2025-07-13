丹娜絲颱風日前從台灣海峽一路北上，對台灣中南部縣市造成重創，嘉義、台南更是重災區，許多老房子的屋頂都被吹飛，壞掉的屋瓦散落一地。不過，近期就有民眾提醒受災戶注意，若老家屋頂採用「石綿瓦」記得千萬不要亂丟，不但可能致癌、還有可能遭重罰3百萬，必須要通知當地環保局協助清運，才可以避免石綿這個可怕的致癌物危害到自己！
一堆老屋被丹娜絲摧毀！可怕致癌物跟著現形
近期有民眾在社群Threads上提醒丹娜絲颱風的受災戶，「如果老房子被吹毀，而且有用到「石綿瓦」屋頂的話，千萬千萬……好好處理，請通知相關單位！家人不知道亂丟過，被罰了好幾百萬」。
事實上，目前石綿建材已經在台灣與全球陸續被禁用，不過早在1980年代時，因為石綿擁有耐熱、防火、隔熱、吸音、絕緣等特性，在當時被視為極好用的建材，直到後來研究發現，石綿若滲入人體後，它細長的纖維會導致人體細胞重複發炎，進而讓患部纖維化，可能造成平均潛伏期皆在30年以上的石綿肺症、肺癌，石綿已被國際癌 症研究署(IARC)列為一級致癌物質，台灣則在2018年全面禁用石綿，超過50個國家也都禁止使用。
而本次丹娜絲颱風受災嚴重的許多老宅，很可能都採用了「石綿瓦」、「石綿浪板」當作屋頂與外牆，因此通通都被列在「有害事業廢棄物認定標準」當中。且屬有害事業廢棄物之石綿及其製品廢棄物，其貯存、清除、處理如違反規定，依廢棄物清理法第53條處新臺幣6萬元以上1000萬元以下罰鍰。
石綿危機來到怎麼處理！快求助地方環保局讓專業的來
這次颱風導致許多有30至40年屋齡的老屋遭毀損，其中不乏有許多石綿建材的存在，而石綿建材被卸下之後，需要被密封起來，避免在搬運及棄置的過程中造成二次污染。
不過一般民眾難以完成這些精密的後續處理，因此嘉義市政府環境保護局日前也開放受理因颱風造成屋損之石綿建材廢棄物，案件受理至8月15日止，並會優先處理已拆除、裝袋且主動回報袋數的案件。
嘉義市政府環境保護局石綿專線
05-2251775轉312吳小姐
石綿建材廢棄物清除完整步驟
民眾如有拆除家中石綿瓦/浪板意願，且符合申請條件：
填具石綿建材廢棄物清除處理補助案申請表，及檢附相關證明文件向所在地環保局提出申請。
民眾應於現場審查通過日起90 天內完成拆除石綿瓦/浪板，若無法於期限內拆除完成，則須向地方環保局提出展延申請，展延期限最多為30 天。
地方環保局於民眾預約清運時間，自行或委託清運至暫存場。
詳細資訊點此
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近期有民眾在社群Threads上提醒丹娜絲颱風的受災戶，「如果老房子被吹毀，而且有用到「石綿瓦」屋頂的話，千萬千萬……好好處理，請通知相關單位！家人不知道亂丟過，被罰了好幾百萬」。
事實上，目前石綿建材已經在台灣與全球陸續被禁用，不過早在1980年代時，因為石綿擁有耐熱、防火、隔熱、吸音、絕緣等特性，在當時被視為極好用的建材，直到後來研究發現，石綿若滲入人體後，它細長的纖維會導致人體細胞重複發炎，進而讓患部纖維化，可能造成平均潛伏期皆在30年以上的石綿肺症、肺癌，石綿已被國際癌 症研究署(IARC)列為一級致癌物質，台灣則在2018年全面禁用石綿，超過50個國家也都禁止使用。
而本次丹娜絲颱風受災嚴重的許多老宅，很可能都採用了「石綿瓦」、「石綿浪板」當作屋頂與外牆，因此通通都被列在「有害事業廢棄物認定標準」當中。且屬有害事業廢棄物之石綿及其製品廢棄物，其貯存、清除、處理如違反規定，依廢棄物清理法第53條處新臺幣6萬元以上1000萬元以下罰鍰。
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這次颱風導致許多有30至40年屋齡的老屋遭毀損，其中不乏有許多石綿建材的存在，而石綿建材被卸下之後，需要被密封起來，避免在搬運及棄置的過程中造成二次污染。
不過一般民眾難以完成這些精密的後續處理，因此嘉義市政府環境保護局日前也開放受理因颱風造成屋損之石綿建材廢棄物，案件受理至8月15日止，並會優先處理已拆除、裝袋且主動回報袋數的案件。
嘉義市政府環境保護局石綿專線
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民眾如有拆除家中石綿瓦/浪板意願，且符合申請條件：
填具石綿建材廢棄物清除處理補助案申請表，及檢附相關證明文件向所在地環保局提出申請。
民眾應於現場審查通過日起90 天內完成拆除石綿瓦/浪板，若無法於期限內拆除完成，則須向地方環保局提出展延申請，展延期限最多為30 天。
地方環保局於民眾預約清運時間，自行或委託清運至暫存場。
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