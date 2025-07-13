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2025年NBA夏季聯盟迎來最令人矚目的戲碼，狀元Cooper Flagg與榜眼Dylan Harper的正面對決。達拉斯獨行俠與聖安東尼奧馬刺打出一場緊湊又充滿天賦對位的比賽，雖然獨行俠最終以69：76落敗，但兩位年僅18歲的天才新秀早已征服全場目光。Flagg此役攻下31分、4籃板，展現出狀元該有的主宰力與全面性。他從罰球線起跳灌籃、面對壓迫防守依舊能穩定製造犯規，全場13次罰球成為他進攻效率的關鍵。面對馬刺防守重兵圍堵，Flagg在持球與無球之間切換自如，也顯示出他未來在Doncic與Kyrie Irving體系下的適應潛力。Harper則在第二節找回比賽節奏，無論是切入、拋投還是一記記浮空飛撲式火鍋，皆讓人看到這位Rutgers出身的後衛不容小覷。Harper因鼠蹊部拉傷缺席多場夏聯賽事，本場為回歸首戰。他賽後坦言：「我等這天等太久了。我是職業球員了，打球是我的工作，我整場都在笑。」這場「狀元VS榜眼」不只是夏季聯盟的話題，更可能是未來十年NBA德州賽區的核心對抗。Flagg身高6呎8吋（約203公分）、臂展超過7呎（約213公分），體格與技巧兼備，可切入、能持球、又會防守，是未來禁區與側翼搖擺人的代表。而Harper則展現控衛應有的節奏掌控與侵略性，能控球亦能無球空切，防守端也願意拚命飛撲，展現強烈的競爭意識。馬刺新秀Carter Bryant雖被指派防守Flagg，但Flagg仍靠Pick and Roll與切入創造空間與犯規，持續給防線壓力。獨行俠高層Mark Cuban也讚嘆道：「他不只高，他壯實且成熟，還沒滿19歲就已具備身體對抗力。」兩位新星幾次正面對位交手互有輸贏，場邊球迷不時起立歡呼，兩人更在比賽末段一同退場時獲得全場起立致敬。