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百合颱風飄到日本 對台無影響

▲百合颱風13日清晨生成，路徑將向北前進，侵襲日本關東、東北、北海道。（圖／中央氣象署）

低壓帶影響台灣天氣 本週注意新颱風生成

▲台灣未來一週水氣偏多，午後雷陣雨發展旺盛，後期天氣要視颱風生成狀況、路徑而定。（圖／中央氣象署）

西北太平洋越來越熱鬧！在「百合颱風（國際命名：NARI）」生成後，長江口以東又有新的熱帶低壓出現，兩者都將影響日本天氣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，吳聖宇指出，；而在台灣以東、琉球附近的熱帶擾動，北上到長江口以東停留2天後，被（聯合颱風警報中心）JTWC認定為熱帶性低氣壓（07W），路徑也將往日本九州、韓國東南部靠近，日本氣象廳不確定是否會將其升格為颱風，但仍會替日本帶來風雨。吳聖宇表示，熱帶性低氣壓 07W 雖然不直接影響台灣，但會間接讓雲層移入，明天清晨台中以北有短暫陣雨或雷雨，午後雷陣雨發展也變旺盛，，要持續注意降雨的狀況。週四（7/17）之後，百合颱風、07W都北上，南海到菲律賓以東海域重建起「西南季風槽」，當中會有新的熱帶擾動發展，週末（7/19至7/20）將影響台灣天氣，颱風有機會生成，，整體不確定性大，但仍要提醒，週五至週末有活動安排要多留意。