西北太平洋越來越熱鬧！在「百合颱風（國際命名：NARI）」生成後，長江口以東又有新的熱帶低壓出現，兩者都將影響日本天氣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，台灣的重點在未來一週，南海到菲律賓以東海域，可能會有熱帶擾動、颱風生成，路徑有機會朝西北侵襲台灣。
百合颱風飄到日本 對台無影響
吳聖宇指出，第5號颱風百合今（13）日凌晨2點生成，明後兩天（7/14至7/15）北上侵襲日本關東、東北、北海道；而在台灣以東、琉球附近的熱帶擾動，北上到長江口以東停留2天後，被（聯合颱風警報中心）JTWC認定為熱帶性低氣壓（07W），路徑也將往日本九州、韓國東南部靠近，日本氣象廳不確定是否會將其升格為颱風，但仍會替日本帶來風雨。
低壓帶影響台灣天氣 本週注意新颱風生成
吳聖宇表示，熱帶性低氣壓 07W 雖然不直接影響台灣，但會間接讓雲層移入，明天清晨台中以北有短暫陣雨或雷雨，午後雷陣雨發展也變旺盛，明晚到週三（7/16）西南風偏強，迎風面的中南部有短暫陣雨或雷雨，午後雷陣雨持續旺盛發展，台灣各地天氣較不穩定，要持續注意降雨的狀況。
週四（7/17）之後，百合颱風、07W都北上，南海到菲律賓以東海域重建起「西南季風槽」，當中會有新的熱帶擾動發展，週末（7/19至7/20）將影響台灣天氣，颱風有機會生成，如果路徑偏西，往呂宋島北部、南海移動，對台影響較小，但若路徑偏西北，就有可能直接來到台灣附近，整體不確定性大，但仍要提醒，週五至週末有活動安排要多留意。
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吳聖宇指出，第5號颱風百合今（13）日凌晨2點生成，明後兩天（7/14至7/15）北上侵襲日本關東、東北、北海道；而在台灣以東、琉球附近的熱帶擾動，北上到長江口以東停留2天後，被（聯合颱風警報中心）JTWC認定為熱帶性低氣壓（07W），路徑也將往日本九州、韓國東南部靠近，日本氣象廳不確定是否會將其升格為颱風，但仍會替日本帶來風雨。
低壓帶影響台灣天氣 本週注意新颱風生成
吳聖宇表示，熱帶性低氣壓 07W 雖然不直接影響台灣，但會間接讓雲層移入，明天清晨台中以北有短暫陣雨或雷雨，午後雷陣雨發展也變旺盛，明晚到週三（7/16）西南風偏強，迎風面的中南部有短暫陣雨或雷雨，午後雷陣雨持續旺盛發展，台灣各地天氣較不穩定，要持續注意降雨的狀況。
週四（7/17）之後，百合颱風、07W都北上，南海到菲律賓以東海域重建起「西南季風槽」，當中會有新的熱帶擾動發展，週末（7/19至7/20）將影響台灣天氣，颱風有機會生成，如果路徑偏西，往呂宋島北部、南海移動，對台影響較小，但若路徑偏西北，就有可能直接來到台灣附近，整體不確定性大，但仍要提醒，週五至週末有活動安排要多留意。