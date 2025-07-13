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▲羚安（右）說自己當時覺得每個男生「功用」都不同，很想都認識，才同時與7個男生約會。（圖／東風衛視YouTube）

▲羚安離開啦啦隊後，以通告藝人的身分持續在演藝圈活動。（圖／羚安IG）

女星羚安曾隸屬中信兄弟啦啦隊「熱情姐妹」、職籃T1台灣啤酒英熊啦啦隊「小調啤」，2021年8月退役後，以網紅、通告藝人的身身分持續活躍演藝圈。近日羚安就在節目上自爆，她曾同時跟7個男生約會，因為當時自己桃花太旺了，完全不珍視感情，羚安更大膽直言，她那時候覺得每個男生「功用不同」，有的帥、有的可愛，讓她難以抉擇，成為感情中的「渣女」。羚安近日在節目《單身行不行》聊到過去失敗的感情經歷，羚安說自己因為高中讀女校，被家裡管得很壓抑，後來畢業後出社會工作就突然大解放，開始跟很多男生約會。羚安自認當時桃花運很旺，只要是自己喜歡的男生，也都會喜歡她，因此她覺得談感情很容易，就不懂得珍惜，讓很多人傷心了。羚安承認她最高的紀錄曾同時跟7個男生聊天，她笑說每個人的「功用」都不太一樣，有的帥、有的幽默、有的可愛，她也很樂於跟不同人約會，甚至在約會中途還會假藉去廁所，回別的男生訊息，堪稱「時間管理大師」，如今回想起這些往事，羚安也說自己以前真的是狼心狗肺、喪心病狂。羚安也分享，她曾有一任交往3年的男友，對方真的是很好的人，愛屋及烏照顧她的家人、朋友，甚至是寵物，她自認這輩子遇不到第二個這麼好的男生，但羚安還是傷害了他。羚安說自己當時執意要讓另一個異性朋友住她家，還覺得男友不同意很煩，結果因此傷了男友的心，這段感情讓她印象深刻，也是唯一一位羚安衷心祝福他能獲得幸福的前任。羚安本名為曹紷鞍，待過啦啦隊「熱情姐妹」、「小調啤」，2020年又加入樂天「Rakuten Girls」，專屬背號為59號，但隔年8月羚安就從啦啦隊中退役了，個性活潑愛聊天的她，還主持過網路電玩節目《電玩宅速配》，當過遊戲實況主，目前IG有4.6萬粉絲追蹤。