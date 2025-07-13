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今（13）日美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）賽事，洛杉磯道奇隊的大谷翔平於客場對戰舊金山巨人隊，以第一棒、投手兼指定打擊身份先發登板，主投3局僅被敲出1支安打，送出4次三振、無失分，不僅展現宰制力，更終結球隊近期7連敗，助道奇以2：1險勝。大谷漸入佳境，自家教練Connor McGuiness也對他運用場地的能力讚不絕口，直言他懂得利用場地化為助力，也讓投手丘出現一些特別的「坑洞」。這場表現也讓道奇隊教練團再次感受到大谷非凡的投球能力，尤其是他對投手丘的運用技巧。根據《Sports Illustrated》報導，道奇助理投手教練Connor McGuiness對大谷的評價極高，甚至表示「在某些面向上，他是我見過最頂尖的投手」。McGuiness指出，大谷在投球動作中，從抬腿到跨步的過程中所產生的動能，造成投手丘出現坑洞的數量，是他過去從未見過的。他強調：「這幾年我們球隊也有像Clayton Kershaw這樣等級的名人堂投手，但從來沒有人像大谷這樣，能如此巧妙地運用地面與投手丘來投球。」報導進一步分析，大谷能透過地面發力的能力極為罕見，這種技術雖然近乎天賦異稟，但對曾接受多次手肘手術的選手而言，或許也是一種「被迫進化」的結果。McGuiness認為，這種對場地掌握的能力，不僅讓他在重返投手丘後迅速找回節奏，更讓他在傷後展現出不同以往的成熟與效率。最後，《SI》也援引McGuiness的話寫道：「不論大谷為何能如此善用地面來產生爆發力，唯一可以確定的是，他毫無疑問是一位值得進入棒球名人堂的選手。」