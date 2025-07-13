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58歲陳小姐罹患晚期肝癌，肝臟破裂引發大出血，緊急送醫後雖暫時止血，卻無法開刀切除腫瘤，為此台北慈濟醫院透過2週內5次大劑量「身體立體定位放射治療（SBRT）」，成功將原本12.6公分的腫瘤縮小至5.8公分，現已可評估手術可能性，為重生帶來希望。台北慈濟醫院放射腫瘤科主治醫師常佑康說，國內許多肝癌病人確診時已屬中晚期，而陳小姐的腫瘤也因體積過大且緊鄰大血管，已無法手術，只能先以動脈栓塞術暫時止血，後經多方討論，她決定接受接受SBRT，搭配免疫、標靶藥物治療，最終成功縮小腫瘤，為後續手術創造可能。常佑康表示，SBRT是近年發展成熟的高精度放射治療，利用少次數、高劑量照射（每次約8~10Gy、總劑量達40~50Gy），可殺死腫瘤細胞並保留周邊肝臟功能；不同於傳統治療需連續接受20~30次小劑量放射線，SBRT大幅縮短療程、提高治療效率，對於無法手術的患者是一項關鍵選擇。此外，常佑康說，為確保照射準確性，進行SBRT之前會以儀器壓迫橫膈膜以控制腫瘤移動，再透過3組電腦斷層掃描分析腫瘤隨呼吸變化的軌跡，計算後的治療還會搭配即時影像引導，以3D定位系統精準對準腫瘤，將傷及正常消化器官的風險降到最低。常佑康說明，若患者可保留足夠肝功能，SBRT便能安全施行，對於小型腫瘤甚至可達到完全清除的效果。另SBRT也可作為「橋接治療」，先行縮小腫瘤體積，再銜接肝臟手術或器官移植，對此常佑康指出，國際研究證實SBRT可使肝癌5年局部控制率達到82%，存活率也有明顯提升，且目前除肝癌外，SBRT也應用於肺癌等多種實體腫瘤。常佑康提醒，手術目前仍是治療肝癌首選，但若病灶位置特殊或患者體能不佳，SBRT可提供一線曙光，有需求者可與放射腫瘤科醫師討論，才能爭取治療時機。