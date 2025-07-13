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美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）紐約洋基今(13)日以2：5不敵芝加哥小熊，中止連勝勢頭，然而，這場比賽仍因Aaron Judge的里程碑表現而意義非凡。不過對於這項成就，Judge卻沒有過多慶祝。「老實說，我沒什麼感覺，」他在賽後訪問中聳聳肩表示。Judge自2016年登上大聯盟舞台後，2017年即以52轟奪下美聯新人王，如今他已然成為MLB史上最具代表性的重砲之一。本季至今，他不僅打擊率高達.358，更以35轟、81分打點領先大聯盟，OPS高達1.204，長打率.739，WAR也居聯盟之最。各項數據顯示，這位31歲外野手正處生涯巔峰，有望競逐生涯第三座MVP。對於達成歷史里程碑，Judge雖語調淡然，但仍不忘感謝過去與現在並肩作戰的隊友們：「我之所以能做到這些，是因為身邊總有好隊友、好球隊，讓我在最好的位置發揮。這一切都是屬於他們的榮耀。」