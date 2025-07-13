美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）紐約洋基今(13)日以2：5不敵芝加哥小熊，中止連勝勢頭，然而，這場比賽仍因Aaron Judge的里程碑表現而意義非凡。在第九局面對小熊後援投手Brad Keller時，Judge擊出一支兩分砲，成為他本季第35轟，也是生涯第350支全壘打，更重要的是，他以1,088場出賽達成此紀錄，正式超越Mark McGwire（1,280場），成為史上最快達成350轟的球員。
不過對於這項成就，Judge卻沒有過多慶祝。「老實說，我沒什麼感覺，」他在賽後訪問中聳聳肩表示。「若這場比賽我們能贏下來，這支全壘打會更有意義。」語氣中盡是對輸球的遺憾，而非個人突破的興奮。
Judge自2016年登上大聯盟舞台後，2017年即以52轟奪下美聯新人王，如今他已然成為MLB史上最具代表性的重砲之一。本季至今，他不僅打擊率高達.358，更以35轟、81分打點領先大聯盟，OPS高達1.204，長打率.739，WAR也居聯盟之最。各項數據顯示，這位31歲外野手正處生涯巔峰，有望競逐生涯第三座MVP。
對於達成歷史里程碑，Judge雖語調淡然，但仍不忘感謝過去與現在並肩作戰的隊友們：「我之所以能做到這些，是因為身邊總有好隊友、好球隊，讓我在最好的位置發揮。這一切都是屬於他們的榮耀。」
若以目前的節奏推算，Judge有機會以不到1,412場比賽的速度突破400轟大關，打破McGwire保持的另一項紀錄。而這些紀錄，對於Judge來說或許只是過程，真正讓他在意的，是洋基自2009年以來遲未重返世界大賽冠軍的渴望。
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Judge自2016年登上大聯盟舞台後，2017年即以52轟奪下美聯新人王，如今他已然成為MLB史上最具代表性的重砲之一。本季至今，他不僅打擊率高達.358，更以35轟、81分打點領先大聯盟，OPS高達1.204，長打率.739，WAR也居聯盟之最。各項數據顯示，這位31歲外野手正處生涯巔峰，有望競逐生涯第三座MVP。
Judge低調看紀錄
對於達成歷史里程碑，Judge雖語調淡然，但仍不忘感謝過去與現在並肩作戰的隊友們：「我之所以能做到這些，是因為身邊總有好隊友、好球隊，讓我在最好的位置發揮。這一切都是屬於他們的榮耀。」
若以目前的節奏推算，Judge有機會以不到1,412場比賽的速度突破400轟大關，打破McGwire保持的另一項紀錄。而這些紀錄，對於Judge來說或許只是過程，真正讓他在意的，是洋基自2009年以來遲未重返世界大賽冠軍的渴望。