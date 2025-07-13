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▲陸航603旅出動2架OH-58D戰搜直升機，成功轉降民間停車場。（圖／記者莊全成攝，2025.07.13）

▲OH-58D戰搜直升機先於空中警戒掩護，另1架進行疏散落地反場演練。（圖／記者莊全成攝，2025.07.13）

▲直升機落地後折疊旋翼、推移機體進入廠棚進行偽裝掩護。（圖／記者莊全成攝，2025.07.13）

▲演練重點在於驗證陸航部隊面對敵情威脅下能迅速完成疏散與偽裝，有效保存戰力。（圖／記者莊全成攝，2025.07.13）

為提升戰時戰力保存與應變能力，陸軍航空第603旅今（13）日上午，於台南地區空地實施「直升機疏散及偽裝演練」，模擬戰時徵用民間場地進行戰力保存作業。本次演練動用2架OH-58D戰搜直升機，該型機具備高機動性與優異偵蒐能力，搭載多功能任務系統（MMS）與雷射標定系統，可掛載地獄火飛彈、7管火箭筒及0.50英吋機槍，能於戰場前線執行情報蒐集與目標標定，提供地面與聯合火力即時作戰支援。演練過程中，1架OH-58D戰搜直升機先於空中警戒掩護，另1架進行疏散落地演練，官兵迅速完成場地評估，並於直升機落地後折疊旋翼、推移機體進入廠棚進行偽裝。完成任務後依令起飛返場，展現高效的地勤協調與機動轉移能力。演練同時強化場地警戒維安，確保全程安全無虞。據了解，此次演練重點在於驗證陸航部隊面對敵情威脅下能迅速完成疏散與偽裝，有效保存戰力、維持作戰持續力，展現高度任務轉換彈性與應變能力，進一步強化整體作戰效能。