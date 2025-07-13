2025年中華職棒明星對抗賽，將於7月19日（六）與7月20日（日）在台北大巨蛋盛大登場，本次沿用去年大受歡迎的中華隊「Team Taiwan」對抗中職明星隊「Team Star」的賽制模式，此外還有全壘打大賽、捕手等等，至於去年全場最高潮、也是收視最高峰的環節，則是中信兄弟投手教練「永遠的40號」，站上大巨蛋投手丘，接連對戰洪一中、陳金鋒、彭政閔3位傳奇球星，今年又會藏哪些「梗」，也成關注焦點。《NOWnews》特別整理2025年中職明星賽的賽程、球員名單、女孩班表、免費直播供各位參考。
中華隊VS明星隊到底是什麼？
中職去年首度開創中華隊「Team Taiwan」對抗中職明星隊「Team Star」的賽制模式，從入選球員中挑選具有豐富或是近年國手資歷的球員加入中華隊，在中職具有高人氣的球星則分成一隊，兩邊分庭抗禮，新穎的賽制受到熱烈歡迎。
賽制形式：Team Star vs. Team Taiwan
「TEAM TAIWAN」台灣隊名單：
投手：徐若熙、江國豪、李東洺、陳冠宇、張奕、陳柏清、呂詠臻、黃恩賜、陳冠偉、王志煊、黃子鵬、莊昕諺、郭俊麟
內野手：張政禹、李凱威、潘傑楷、岳東華、朱育賢、江坤宇、林智勝
外野手：邱智呈、陳傑憲、曾頌恩、林安可、林立、陳晨威、胡金龍
捕手：吉力吉撈．鞏冠、蔣少宏、戴培峰
「TEAM STAR」明星隊名單：
投手：盧孟揚、伍立辰、林詩翔、黃保羅、高塩將樹、後勁、梅賽斯、伍祐城、曾峻岳、賴胤豪、張誠恩
內野手：許基宏、林靖凱、王威晨、張育成、林子豪、王博玄、林子偉、劉基鴻、曾子祐
外野手：宋晟睿、詹子賢、岳政華、郭天信、林佳緯
捕手：高宇杰、張閔勛、林岱安
指定打擊：魔鷹、陳俊秀
2025中職明星賽2日現場活動、流程整理
2025中職明星賽本次分成2日舉辦，現場活動與流程是球迷關注焦點。包含明星賽正賽與全壘打大賽等流程都受到歡迎，結合趣味競賽、技術挑戰、人氣選手對抗賽與豪華卡司演唱會，也為球迷打造出最熱血的棒球嘉年華。
2025中職明星賽跨界聯名活動
今年中職明星賽首度與 Nintendo 跨界聯名，攜手打造夏日限定的「瑪利歐賽車世界」主題派對。現場設有「Nintendo Switch 2 體驗區」，球迷可搶先試玩全新遊戲《瑪利歐賽車世界》與《咚奇剛蕉力全開》，瑪利歐、路易吉等經典角色也將現身應援，與觀眾近距離互動拍照，讓棒球場瞬間變身遊戲樂園。
不僅如此，凡購票入場者皆可參與現場抽獎活動，兩場賽事共將送出10台Nintendo Switch 2瑪利歐賽車世界主機組合，讓球迷有機會把最新遊戲主機帶回家，享受棒球與遊戲雙重快感。這場結合體育與娛樂的聯名合作，勢必成為本屆明星賽最吸睛的話題亮點。
2025中職明星賽門票資訊整理
門票已於6月25日開賣，1小時內完售，並加開外野L2同樂區，票價從480元至4080元不等，內野票附贈限量應援贈品，7萬張票在一日內被搶光，隔日中職官方宣布加開1萬張再售完。
內野B1層
L5攻蛋同樂區：480元
2025中職明星賽女孩完整陣容、班表一次看
6隊女孩陣容名單也同步公布，人氣女孩林襄、李珠珢、安芝儇與慈妹等人，依照班表出席明星賽相關活動，完整名單請參照圖內標示。
2025中職明星賽賽後演唱會嘉賓曝光！超強卡司輪番登場
2025中華職棒明星賽賽後表演嘉賓陣容公開，首日（19日）將由金曲歌王蕭煌奇與創作天后蔡健雅開唱，前者以「你是我的眼」、「阿嬤的話」等溫暖動人曲目深植人心，後者更曾4度獲得金曲獎最佳華語女歌手殊榮。
韓國人氣女團i-dle成員MINNIE首度登上大巨蛋
2025中職明星賽20日比賽結束後，將由韓國人氣女團i-dle成員MINNIE領軍專業舞團壓軸登場，這是MINNIE首度登上台北大巨蛋舞台，同時也是中職明星賽史上，首度邀請韓國女團歌手擔任演出嘉賓，官方社群擁有逾800萬粉絲的她表示，對於參與明星賽與首次登台演出都充滿期待，盼透過音樂感受全場觀眾的熱情。
中職明星賽免費直播、線上看資訊整理
2025中華職棒明星賽將透過多元平台播出，沒有買到票進場的球迷，也可以在家、通勤過程中，享受這場年度棒球盛事。球迷可透過以下頻道與平台收看賽事直播：
有線電視：緯來體育台、華視主頻12台（週日）
MOD：愛爾達體育台
網路平台：CPBL TV、LINE TODAY、公視+ OTT
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中職去年首度開創中華隊「Team Taiwan」對抗中職明星隊「Team Star」的賽制模式，從入選球員中挑選具有豐富或是近年國手資歷的球員加入中華隊，在中職具有高人氣的球星則分成一隊，兩邊分庭抗禮，新穎的賽制受到熱烈歡迎。
賽制形式：Team Star vs. Team Taiwan
- Team Star（中職明星隊）：由各隊人氣球星組成，總教練為中信兄弟的平野惠一。
- Team Taiwan（中華隊）：以國家隊架構為主，由曾豪駒領軍，融合經驗老將與新生代潛力股。
- 這種「職棒菁英 vs. 國家代表」的對抗形式自2024年起大受好評，今年延續辦理。
- 球迷票選佔60%：透過LINE VOOM、通訊投票與雜誌選票三種方式進行，雜誌票加權最高（10倍）。
- 專業票選佔40%：由教練、現役球員與媒體記者評選，確保實力與人氣兼具。
- 全壘打大賽票選：從2024與2025年全壘打排行榜前10名中選出20位候選人，票選前8名參賽。
「TEAM TAIWAN」台灣隊名單：
投手：徐若熙、江國豪、李東洺、陳冠宇、張奕、陳柏清、呂詠臻、黃恩賜、陳冠偉、王志煊、黃子鵬、莊昕諺、郭俊麟
內野手：張政禹、李凱威、潘傑楷、岳東華、朱育賢、江坤宇、林智勝
外野手：邱智呈、陳傑憲、曾頌恩、林安可、林立、陳晨威、胡金龍
捕手：吉力吉撈．鞏冠、蔣少宏、戴培峰
「TEAM STAR」明星隊名單：
投手：盧孟揚、伍立辰、林詩翔、黃保羅、高塩將樹、後勁、梅賽斯、伍祐城、曾峻岳、賴胤豪、張誠恩
內野手：許基宏、林靖凱、王威晨、張育成、林子豪、王博玄、林子偉、劉基鴻、曾子祐
外野手：宋晟睿、詹子賢、岳政華、郭天信、林佳緯
捕手：高宇杰、張閔勛、林岱安
指定打擊：魔鷹、陳俊秀
2025中職明星賽2日現場活動、流程整理
2025中職明星賽本次分成2日舉辦，現場活動與流程是球迷關注焦點。包含明星賽正賽與全壘打大賽等流程都受到歡迎，結合趣味競賽、技術挑戰、人氣選手對抗賽與豪華卡司演唱會，也為球迷打造出最熱血的棒球嘉年華。
2025中職明星賽跨界聯名活動
今年中職明星賽首度與 Nintendo 跨界聯名，攜手打造夏日限定的「瑪利歐賽車世界」主題派對。現場設有「Nintendo Switch 2 體驗區」，球迷可搶先試玩全新遊戲《瑪利歐賽車世界》與《咚奇剛蕉力全開》，瑪利歐、路易吉等經典角色也將現身應援，與觀眾近距離互動拍照，讓棒球場瞬間變身遊戲樂園。
不僅如此，凡購票入場者皆可參與現場抽獎活動，兩場賽事共將送出10台Nintendo Switch 2瑪利歐賽車世界主機組合，讓球迷有機會把最新遊戲主機帶回家，享受棒球與遊戲雙重快感。這場結合體育與娛樂的聯名合作，勢必成為本屆明星賽最吸睛的話題亮點。
2025中職明星賽門票資訊整理
門票已於6月25日開賣，1小時內完售，並加開外野L2同樂區，票價從480元至4080元不等，內野票附贈限量應援贈品，7萬張票在一日內被搶光，隔日中職官方宣布加開1萬張再售完。
內野B1層
- 白金特區：4080元（每場限量252席，採實名制，含專屬通道＋女孩簽名毛巾＋賽後碰拳會）
- 精品熱區：2080元
- 精品中央區：1880元
- 精品站立熱區：1580元
- 精品商務區：1180元
- 精品經濟區：880元
- L2乖乖熱區：880元
- L2乖乖一般區：680元
- L4乖乖同樂區：580元
L5攻蛋同樂區：480元
2025中職明星賽女孩完整陣容、班表一次看
6隊女孩陣容名單也同步公布，人氣女孩林襄、李珠珢、安芝儇與慈妹等人，依照班表出席明星賽相關活動，完整名單請參照圖內標示。
2025中職明星賽賽後演唱會嘉賓曝光！超強卡司輪番登場
2025中華職棒明星賽賽後表演嘉賓陣容公開，首日（19日）將由金曲歌王蕭煌奇與創作天后蔡健雅開唱，前者以「你是我的眼」、「阿嬤的話」等溫暖動人曲目深植人心，後者更曾4度獲得金曲獎最佳華語女歌手殊榮。
韓國人氣女團i-dle成員MINNIE首度登上大巨蛋
2025中職明星賽20日比賽結束後，將由韓國人氣女團i-dle成員MINNIE領軍專業舞團壓軸登場，這是MINNIE首度登上台北大巨蛋舞台，同時也是中職明星賽史上，首度邀請韓國女團歌手擔任演出嘉賓，官方社群擁有逾800萬粉絲的她表示，對於參與明星賽與首次登台演出都充滿期待，盼透過音樂感受全場觀眾的熱情。
中職明星賽免費直播、線上看資訊整理
2025中華職棒明星賽將透過多元平台播出，沒有買到票進場的球迷，也可以在家、通勤過程中，享受這場年度棒球盛事。球迷可透過以下頻道與平台收看賽事直播：
有線電視：緯來體育台、華視主頻12台（週日）
MOD：愛爾達體育台
網路平台：CPBL TV、LINE TODAY、公視+ OTT