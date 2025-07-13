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▲趙薇曾因演出《還珠格格》中的小燕子，受到廣大觀眾喜愛。（圖／摘自IMDb）

▲趙薇的哥哥趙健，在社群網站上發布長文，為妹妹砲轟網路霸凌的真兇，也表示已經提出訴訟。（圖／摘自微博）

趙薇曾因《還珠格格》中的小燕子一角紅遍各地，還曾經是中國演藝界「四大名旦」之一，可是在2021年8月突然遭到全面封殺後，就已經澈底退出幕前，到現在差不多要滿4年。這之間關於她的各種傳聞不斷，甚至有人將她和「緬北電信詐騙案」扯在一起。她的親哥哥趙健氣得發出聲明，表示已對這些網路霸凌的元兇提出訴訟，法院也已受理，亦有網友表示支持。曾經紅極一時的趙薇，在遭到封殺後低調度過了近4年，外界曾猜測她有可能解禁，她卻仍然沒有復出演藝圈的跡象，只有去年事業上的貴人瓊瑤過世時，罕見發文悼念，之後就又很沉默。但關於她的傳聞沒有斷過，網路上還有惡意人士刻意將把她與「緬北電信詐騙案」扯在一起，不僅捏造荒謬的情節，還P圖攻擊並伴隨著詛咒言論，還真有網友相信。趙健在發文中指出，警方對此高度重視，迅速展開調查，也很快在廣東找到涉案人員，沒想到其中竟有一人是當地的執業律師，供稱此舉是為了吸引關注、拓展業務，才「創造話題」。他忍不住怒罵：「造謠言辭極盡惡毒之能事，曾多次接到媽媽的電話，言語中充滿痛苦與憤怒，甚至徹夜難眠。」因而他們不再選擇退讓，已收集大量相關證據，透過法律途徑追究責任。趙健心疼妹妹，寫道：「她不是什麼資本代理人，也不是什麼女版巴菲特，她是一個熱愛藝術、真誠質樸的演員與導演，是一個有血有肉，懂得愛與被愛的人。」他們決定態度強硬起來，也讓網友不禁感嘆，認為她太體面，才會樹大招風，變成現在這樣的結果。趙薇否已經找回自己發聲的權利、重塑新形象、甚至逐步回到幕前？各方都拭目以待。