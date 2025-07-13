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颱風丹娜絲重創中南部，台南市災情嚴重，市長黃偉哲今（13）日再赴七股西寮勘災傾聽當地需求，提及目前復原狀況，包括溪北尚有7條市道及2條大區道、溪南尚有3條市道及1條大區道持續清理中；6處避難安置所運作中，收容27位居民；截至今日上午11時，溪北各行政區整體復電率達97.4%，搶修工作由輕裝工班持續巡查並修復，也強調市府團隊全力動員，加速災後復原工作，也感謝各界支援，一起攜手讓災區民眾早日恢復正常生活。黃偉哲表示，今日一早再度來到受創嚴重的七股西寮，深入家戶來勘查災後的復原情形。也特別來到前幾天有跟他陳情的幾位民眾家中，傾聽他們的心聲，如果還有不足的地方，市府努力來協助。黃偉哲也報告目前復原狀況，本次風災造成路樹傾倒近2萬棵，已投入1057人次與585車次機具投入清理，其中超過1.5萬棵已完成清理。主要幹道多數已恢復通行，目前溪北地區尚有7條市道及2條大區道、溪南地區尚有3條市道及1條大區道在持續清理中。此外環保局出動8120人次與1152輛次機具，清理淤泥、樹枝、落葉等約6,500公噸垃圾，風災後假日期間民眾加緊清理家園，單日即出現近千公噸大型家具垃圾，因此即時調派鏟裝機與抓斗車清運。社會局方面，目前仍有6處避難安置所運作中，收容27位居民，主要以低收入戶與高齡者為主。另社會局所設置39處偏遠地區關懷服務站，目前已服務逾千人次，提供情緒支持、物資發放與福利諮詢。至於災民關注電力情況，黃偉哲說，截至今日 11 時止，溪北各行政區，整體復電率已達97.4%。現階段以各里的零星事故及民生用戶為主，搶修工作仍由輕裝工班持續巡查並修復中。如所處地區已公告復電，卻仍有個別或少數戶未來電的情況，可能為位於巷弄、沿海或山區等線路末端的零星用戶，可透過「台灣電力 APP」報修，或撥打 24 小時客服專線「1911」通報，搶修人員將儘速前往處理。最後黃偉哲說，市府團隊全力合作動員，加速災後復原工作，也感謝各界的大力支援，一起攜手讓災區民眾早日恢復正常生活。