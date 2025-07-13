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肺炎已連續8年高居國人死因第3，若癌症病人感染，1週內死亡率甚至高達4成。醫師表示，目前雖值盛夏，但肺炎鏈球菌感染不分季節，預防刻不容緩，特別是200萬名符合資格卻至今仍未接種1劑疫苗的民眾，更要注意風險。根據衛福部統計，肺炎是十大死因中唯一死亡率上升的疾病，超過9成死者為65歲以族群，對此台灣疫苗推動協會理事長李秉穎醫師說，肺炎鏈球菌常潛伏於鼻腔中，全年都可能感染，尤其是高齡、慢性病患，感染後易導致重症、死亡，呼籲符合公費資格者儘速完成13價、23價2劑肺炎鏈球菌疫苗接種，以提高免疫保護。此外，癌症希望基金會副執行長許怡敏說，肺炎鏈球菌對癌症患者構成更大威脅，研究顯示多數癌症末期病人死因與感染有關，肺炎為主要元兇之一，建議民眾與醫師討論治療計畫時，也應納入疫苗接種。台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民醫師則說，至2025年6月底，侵襲性肺炎鏈球菌感染（IPD）病例創6年新高，而19~64歲高風險族群感染機率比一般人高出數倍，HIV患者甚至高達17倍，癌症患者則近10倍，防疫不容輕忽。李秉穎強調，政府自2023年底提供65歲以上長者免費接種肺炎鏈球菌疫苗，2025年更擴大至19~64歲高風險族群，但仍有近5成長者連1劑都未施打，提醒這些人積極與醫師討論接種計畫，才能有效守住健康防線。