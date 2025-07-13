7月暑假炎炎夏日，不來杯手搖飲料怎能消暑！平價好喝的50嵐，繼爆紅「重焙烏龍拿鐵」圈粉無數，近期又被挖出「古早味新品」悄悄開賣，竟然是療癒「麵茶系列」，全台只限定7家門市搶先試賣，可以搭純茶、奶茶，內行達人分享「搭配紅茶拿鐵穀物香氣超濃」，網友狂讚「意外好喝」、「覺得想到的人好天才」。《NOWNEWS今日新聞》幫大家找到價格、中區試賣門市一次整理。而可不可熟成紅茶《KEBUKE CLUB》則進駐桃園機場第二航廈。
台灣手搖飲界的長青樹「50嵐」，因「真材實料、平價且品質穩定」，成為不少人指名愛喝的品牌，至今創立30年仍屹立不搖。去年底上市一款新飲料「重焙烏龍拿鐵」，開賣3個月在今年爆紅、狂吸粉絲盛讚「巨好喝」，一票網友推爆「茶與奶的比例非常完美」，熱潮還驚動總部。
近期，又被挖出悄悄上架古早味「麵茶系列」新品，細緻麵茶粉可以搭配純茶、奶茶等，搶先朝聖試喝的內行達人，分享「搭配紅茶拿鐵穀物香氣超濃」；吸引超多網友注目「哇噻想喝」、「為什麼台南沒有？！」、「天啊！好想喝」。受到狂讚「意外好喝」、「覺得想到的人好天才」。
據了解，「麵茶紅茶拿鐵」是50嵐總部剛推出的手搖飲料新品，中杯55元、大杯75元；只有中區7家門市試賣中，平鎮和平（桃園）、竹東長春二（新竹）、苗栗府前、健行（台中）、鹿港中山二（彰化）、北港公園（雲林）、嘉義友愛。而且目前還沒有確定要全面上市，有找到的手搖飲控真的要趕快嚐鮮。
即日起至7月15日，凡於「KEBUKE CLUB」購買任一套餐即贈「基茶」乙杯（熟成烏龍／茉桃紅茶隨機不挑款，不累贈）。即日起至7月31日，凡購買任一飲品享「同款第二杯半價」，（單筆不限組數，可累加）；完成打卡指定社群任務，還可獲得來店打卡禮「KEBUKE CLUB品牌提袋」乙份。
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近期，又被挖出悄悄上架古早味「麵茶系列」新品，細緻麵茶粉可以搭配純茶、奶茶等，搶先朝聖試喝的內行達人，分享「搭配紅茶拿鐵穀物香氣超濃」；吸引超多網友注目「哇噻想喝」、「為什麼台南沒有？！」、「天啊！好想喝」。受到狂讚「意外好喝」、「覺得想到的人好天才」。
據了解，「麵茶紅茶拿鐵」是50嵐總部剛推出的手搖飲料新品，中杯55元、大杯75元；只有中區7家門市試賣中，平鎮和平（桃園）、竹東長春二（新竹）、苗栗府前、健行（台中）、鹿港中山二（彰化）、北港公園（雲林）、嘉義友愛。而且目前還沒有確定要全面上市，有找到的手搖飲控真的要趕快嚐鮮。
即日起至7月15日，凡於「KEBUKE CLUB」購買任一套餐即贈「基茶」乙杯（熟成烏龍／茉桃紅茶隨機不挑款，不累贈）。即日起至7月31日，凡購買任一飲品享「同款第二杯半價」，（單筆不限組數，可累加）；完成打卡指定社群任務，還可獲得來店打卡禮「KEBUKE CLUB品牌提袋」乙份。