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今（13）日是漢光41號演習實兵演練第5日，國防部長顧立雄上午前往台北地區，視導空軍防空部隊演練情形，對於官兵戮力戰訓任務之辛勞與付出，表達肯定與慰勉，並發放加菜金，期勉官兵確保國家安全。顧立雄今視導行程首先聽取單位簡報，了解愛國者二型暨三型防空飛彈系統等部署情形，並訪視空軍防空部隊大台北地區防空作戰任務演練狀況。過程中，顧立雄除肯定官兵執行戰備任務的辛勞；也關心在營外操演之生活照顧措施。顧立雄並期勉操演官兵，持續落實各項戰備整備工作，確保國家安全。此外，據軍聞社報導，第二作戰區今日也實施「整體防空作戰演練」，模擬面對敵空中威脅時的防空接戰作為，全面檢視各級接戰流程。第一作戰區則是執行馬公機場反機降作戰，藉由模擬真實戰場景況，使官兵熟稔戰場環境及狀況處置要領，提升官兵戰場臨機應變制變能力，展現防衛作戰韌性。