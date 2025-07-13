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受丹娜絲颱風及0708豪雨影響，造成農業災情，經農業部農糧署、畜牧司、漁業署、林業及自然保育署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至今（13）日11時止，農業產物及民間設施估計損失計25億5,489萬元，以臺南市損失9億3,137萬元占比36%最大，其次是嘉義縣損失6億9,558萬元，佔比27%，受損作物主要為香蕉，被害面積2,120公頃，損害程度32％，換算無收穫面積684公頃，損失金額2億2,906萬元；其次為文旦柚、番石榴、竹筍及柳橙等。農業部表示，各縣市受損情形部分，以台南市損失9億3137萬元（占36%）、嘉義縣損失6億9558萬元（占27%）、雲林縣損失4億2100萬元（占16%）、彰化縣損失2億6744萬元（占10%）、高雄市損失1億646萬元（占4%）及屏東縣損失1億365萬元（占4%）較為嚴重。農產估計損失金額17億7,150萬元(含養蜂損失335萬元)，農作物被害面積18,467公頃，損害程度37％，換算無收穫面積6,882公頃，受損作物主要為香蕉，被害面積2,120公頃，損害程度32％，換算無收穫面積684公頃，損失金額2億2,906萬元；其次為文旦柚、番石榴、竹筍及柳橙等。畜產估計損失金額3,463萬元，受損畜禽主要為雞44.5萬隻，受損金額3,179萬元；其次為豬、鵝及鴨等；漁產估計損失金額2億5,151萬元，受損漁產主要為牡蠣；林產估計損失金額總計5,338萬元，受損林產主要為森林副產物竹筍；民間設施估計損失金額4億4,387萬元，農業設施損失金額8,698萬元，主係水平棚架網室及塑膠布溫網室受損，畜禽設施估計損失金額2億4,169萬元，主係畜禽舍毀損，漁業設施估計損失金額1億1,520萬元，主係漁船毀損。