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▲藍心湄得知網友的哏後，也大方祝福趙正平，被不少網友大讚「大氣」。（圖／翻攝自女人我最大IG）

▲趙正平曾自嘲長得像「自嘲熊」。（圖／翻攝自JokeBear官網）

57歲演員趙正平近日在IG曬出生日照與粉絲同樂，並感性分享升格人父後的心情，提到當天凌晨驚喜發現兒子長出第一顆牙齒，讓他深受感動。不過照片曝光後，卻引來網友意外聚焦在他的髮型與表情，紛紛留言「撞臉藍心湄」，掀起一波歪樓趣味討論。網友們紛紛在留言區打趣祝「心湄姐生日快樂」，甚至有人笑問：「《女人我最大》今天幾點播出？」引起熱議，《女人我最大》官方帳號隨即上傳藍心湄看對比照的反應，藍心湄本人則笑說：「我就當作好事啦，只要趙正平開心就好了！」幽默回應讓粉絲直呼：「心湄姐EQ太高了！」除了撞臉藍心湄外，還有不少網友翻出過去討論串，發現趙正平神似《吉伊卡哇》作者NAGANO筆下的「JOKE BEAR自嘲熊」，從深邃雙眼皮到嘴角微翹的笑容，幾乎一模一樣，甚至引來網友留言：「真的像用同個模子刻的」、「自嘲熊實體化本人無誤」。雖然爆笑撞臉引發熱議，但趙正平當天也留下溫柔告白，他說：「從沒想過自己會在今年收到這麼珍貴的生日禮物。」指的正是兒子初長牙的時刻，這段話也讓不少粉絲動容留言：「趙哥真的是暖爸代表」、「祝你和兒子都平安健康成長」。