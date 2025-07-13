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▲ 雄中與雄女跨校合作，資料變詩，光影成式：用藝術描繪科學的靈魂」特展，高雄市議員黃文益到場祝賀。（圖／翻攝畫面）

高雄學子們，打破傳統框架，帶來場融合藝術與科學的視覺饗宴！由高雄女中與高雄中學學生聯合策劃的「資料變詩，光影成式：用藝術描繪科學的靈魂」特展，在大東藝術圖書館隆重登場！希望打破傳統學科界限，將抽象的科學概念轉化為可視、可感的藝術呈現，為高雄市民帶來一場別開生面的視覺與心靈饗宴。展覽從實驗和展品到佈置，皆學生親自參與完成，展現他們的創造與陳述自己的故事之多元能力 。本展覽的核心，在於打破科學與藝術的界線，讓抽象的科學概念變得「看得見、感受得到」 。我們相信，科學的「資料」如同詩句，蘊含大自然本質美感，讓藝術將這些科學的靈魂化為具體 。學生透過跨校激盪新火花、擴展視野並體現融合精神 ，接觸不同觀點，重新認識「合作」的真正意義 。不僅是學科的融合，更是不同學生群體間的融合，展現打破分界和共創多元成果的可能性 。「我們希望透過這次展覽，打破外界對雄中與雄女『只會讀書』的刻板印象。」學生策展團隊表示，他們想讓大眾看見，除了考試與成績，學生也擁有創造和表達能力，以及對美感與世界的敏銳觀察 。希望這展覽能激發觀眾的想像與靈感，從不同角度認識世界 。「資料變詩，光影成式：用藝術描繪科學的靈魂」特展，時間從7/12到9/30，星期二到星期六的早上9點至晚上9點，星期日早上9點至下午5點，其中在8/16號有特別的實驗與現場導覽，歡迎大眾積極參與！