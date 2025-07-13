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2025年NBA美國職籃（National Basketball Association）夏季聯賽如火如荼的展開，今年場上的競爭依舊精彩絕倫。不僅Cooper Flagg對決Bronny James的世代對決吸引滿場球迷與無數關注目光，堪稱夏聯最大看點之一。然而，除了這場備受矚目的焦點對決之外，夏季聯賽賽場上還有一眾潛力新秀、二年級生與處於NBA邊緣的球員，正全力爭取留在NBA舞台的機會。這場夏日籃球盛宴，注定不只是話題，還將是一場場真正意義上的生存之戰。《Yahoo Sports》NBA分析師Kevin O'Connor也依照自己的觀點整理出各隊值得關注的新星，而今年選秀榜眼Harper擁有強悍的突破能力，讓他在拉斯維加斯夏季聯賽中成為不可忽視的亮點新星。即使沒有人能輕易阻擋Harper直搗籃框的決心和速度，不過外界更期待看到他在投籃方面的進步：他的出手速度是否提升？投籃動作是否更加流暢？以及他能否穩定命中更多跳投？這些都將是衡量他能否進一步躍升的重要關鍵。儘管Sheppard在菜鳥球季出賽不多，但他所展現出的潛力令人驚艷，在對雷霆一戰豪取25分，證明自己具備爆發力與未來性。Sheppard身高6呎2吋，擁有極具殺傷力的外線投射，中距離進攻同樣靈巧多變，更重要的是，他在防守端的預判與抄截能力相當出色。雖然全場焦點幾乎都落在選秀狀元Cooper Flagg身上，但在場上為他穿針引線的控衛同樣值得關注。Andrew Nembhard雖未在本屆選秀中獲選，卻憑藉穩健的傳球與成熟的球風成功爭取到獨行俠的雙向合約。Nembhard身高5呎11吋，上季在NCAA場均繳出9.8次助攻、僅有2.5次失誤，展現出極高的控場智慧與節奏掌握能力。去年在夏季聯盟遭遇阿基里斯腱撕裂重傷的內線大物DaRon Holmes，今年強勢回歸賽場，成為丹佛金塊備受關注的新星之一。Holmes大學時期以全面的內線技術著稱，不僅擁有7呎1吋的臂展能夠守護禁區，還具備一定的換防能力，是現代籃球追求的多功能長人。今年夏天被夏洛特黃蜂於選秀末段選中的中鋒Ryan Kalkbrenner，儘管在選秀順位上並不起眼，卻有機會快速竄升至先發行列。這位身高7呎的長人若能延續他在大學時期出色的護框能力，將能迅速在黃蜂陣中站穩一席之地。若他在內線的爆扣終結依舊充滿震撼力，且三分投射也有所進步，他更加有可能成為本屆選秀的一大潛力股。在Malik Beasley離隊後，底特律活塞迅速補進Duncan Robinson與Caris LeVert補強外線火力，不過還有一位潛力射手Zakai Lanier同樣值得關注。Lanier在NCAA期間展現驚人的外線火力，特別擅長從掩護後、手遞手等移動戰術中出手三分，命中率穩定，投籃節奏流暢，讓人不禁聯想到過去Beasley在場上的身影。身高6呎4吋的Lanier，不僅外線命中率高，也具備在進攻端跑動創造空檔的能力。球隊日前簽下老將Brook Lopez，並在選秀中摘下Konan Niederhauser，進一步鞏固內線實力。先發中鋒Ivica Zubac以強悍的禁區得分能力與護框能力聞名，成為快艇穩定的內線支柱。Lopez則擅長拉開空間，提供穩定的三分火力與護框能力，為球隊帶來更多戰術變化。第12順位新秀Noa Essengue身高6呎9吋、身形靈活的前鋒，擁有優異的運動能力與多樣化的進攻技巧，被視為有望超越公牛球迷對Patrick Williams原有期待的潛力股。他在夏季聯賽的表現，將是觀察公牛未來核心構建走向的重要指標之一。布魯克林籃網今年在首輪網羅4位控球後衛，其中最引人注目的無疑是身高6呎11吋的「天賦怪物」Danny Wolf。不過，至今他在比賽中的實質表現尚未與話題熱度完全對齊。夏季聯盟將是Wolf的重要試煉舞台，不僅要證明他的投籃效率有所提升，也要展現更成熟的組織判斷與防守穩定度。西班牙新星Hugo González在2024-25賽季於皇家馬德里一軍平均僅上場10.7分鐘，這次參加夏季聯盟，將是他自U18西班牙國家隊以來首度穩定獲得大量上場時間。這位身高6呎6吋的側翼球員，憑藉積極拼戰與多功能防守贏得教練信任，但他的未來在NBA能否立足，最關鍵的還是投射能力。Mazzulla重視外線投射與空間拉開，若González無法成為可靠射手，就很難在輪替中站穩腳步。