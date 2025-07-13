我是廣告 請繼續往下閱讀

台北、桃園精華地段縮短紅燈秒數！機車族不用再被曬昏頭

▲台北、桃園兩縣市從7月開始縮短精華地段、交通熱區的紅燈秒數。（示意圖／NOWNEWS資料照）

台1線（涵蓋龜山區、桃園區、八德區、中壢區、平鎮區及楊梅區共155處路口）、台1甲線（龜山區與桃園區共47處）、台31線（中壢區高鐵南路三段至五段共8處）、市道112線（中壢區中正路三段與觀音區中山路共24處）、市道114線（長興路及民族路六段共11處）及桃51線（永豐路共9處）

▲台北市交通管制工程處也表示，已經在今年7至8月份，縮短740處路口號誌紅燈秒數。（圖／台北市政府交通局）

台灣是機車王國，每條道路上都能看到大量的機車族，同時台灣位處亞熱帶，每到夏天濕熱的氣候加上超大顆的太陽，總會讓機車族在通勤時苦不堪言。對此，台北市以及桃園市在2025年7月開始，不約而同執行了「夏季縮短紅燈秒數」這項道路新政策，消息曝光也引發讓機車族直呼：「終於被拯救了！」時間進入7月，酷熱的太陽高高掛在天空上，這對於台灣超過1千萬名機車族來說，可以說是最嚴峻的考驗，尤其停等紅燈時，沒有移動的風迎面吹來散熱，又要被大太陽曝曬，紅綠燈下方的陰影更是一級戰區，大家都想搶這個地方遮陽，相當無奈。對此，桃園市日前宣布，推動自7月1日起至8月底止，於白天離峰時段縮短254處路口的紅燈等候時間。桃園交通局長張新福表示，目前調整範圍包括，針對號誌週期超過120秒之路口進行優化，平均可減少主幹道紅燈等候時間約10至20秒，由於採取路段整體調整方式，可兼顧行車順暢與降低高溫下的等待不適。除此之外，台北市交通管制工程處也表示，已經在今年7至8月份，縮短740處路口號誌紅燈秒數，以減少機車騎士及行人曝曬時間，平均可縮短紅燈21秒。交工處將持續觀察調降紅燈秒數後，路口車流疏解狀況及路段連鎖性，並視民眾反映情況適時檢討調整。這項夏季道路政策上路之後，也在網路上獲得大批機車族盛讚「終於等到了，每次小巨蛋的三民路都等破百秒，快熱死」、「終於等到了，有移動的時候至少有風吹」、「夏天停紅燈真的快被曬昏」、「行人在路口等紅綠燈也很曬」。