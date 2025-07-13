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星空聯盟於上（6＿月17日的SKYTRAX世界航空公司評比中，再次被評選為「全球最佳航空聯盟」(World’s Best Airline Alliance)，這是連續第四年榮獲肯定，SKYTRAX自2005年首次推出該獎項評選，星空聯盟在歷年18次頒獎典禮中，共有13次得到此殊榮。今年的SKYTRAX頒獎典禮，在法國巴黎航空展(Paris Air Show)舉辦，除了星空聯盟榮獲兩項殊榮，還有14家星空聯盟成員航空公司分別囊括本次SKYTRAX評比中共計62個獎項。星空聯盟自營的巴黎戴高樂機場貴賓室自2023年10月開幕即首度獲得「全球最佳聯盟貴賓室」(World’s Best Airline Alliance Lounge)，今年再度拿下此獎項。星空聯盟執行長Theo Panagiotoulias表示，再次獲得全球最佳航空聯盟的肯定，對星空聯盟全體成員來說意義非凡，這也體現了全球數萬計的旅客對於星空聯盟成員航空公司的信任，我們攜手合作、共同打造更流暢的飛行體驗。Theo Panagiotoulias也向團隊祝賀並表示，這項成就肯定了星空聯盟及所有成員航空公司每位員工在2024年的辛勤付出，我很榮幸能代表大家接受此榮譽，並期許我們共同在未來繼續追求卓越。SKYTRAX執行長Edward Plaisted非常榮幸地宣布「星空聯盟榮獲『全球最佳航空聯盟』稱號，以及在巴黎戴高樂機場的貴賓室獲得『全球最佳聯盟貴賓室』的肯定。這些獎項彰顯了星空聯盟持續致力於打造空中和地面的無縫服務體驗，以呼應現今旅客的需求。」星空聯盟成立於1997年，是第一個全球性的航空聯盟，為國際旅客提供綿密與便捷的飛航服務，自成立以來，星空聯盟便提供最全面的綿密的飛航網絡，並致力提供聯盟內跨公司的優質顧客體驗。星空聯盟現有25家成員公司，包括愛琴海航空、加拿大航空、中國國際航空、印度航空、紐西蘭航空、全日空、韓亞航、奧地利航空、哥倫比亞航空、布魯塞爾航空、巴拿馬航空、克羅埃西亞航空、埃及航空、衣索比亞航空、長榮航空、波蘭航空、德國漢莎航空、深圳航空、新加坡航空、南非航空、瑞士航空、葡萄牙航空、泰國航空、土耳其航空和聯合航空。星空聯盟的飛航網路每日提供超過17,837個班次，飛往192個國家超過1,160個目的地，除此之外，星空聯盟「轉機合作夥伴」吉祥航空也為旅客提供更多航班選擇。