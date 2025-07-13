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統一獅28歲主砲林安可，昨戰面對樂天桃猿單場2支三分砲、猛灌7分打點，本季僅出賽36場就揮出16發全壘打、成為中職「最速全壘打」製造機，前一個最快16轟紀錄保持人正是本季的台鋼雄鷹洋砲魔鷹，隨著林安可恢復健康穩定出賽，與魔鷹的全壘打追逐戰也成為本季看點之一。魔鷹6月17日面對中信兄弟扛出雙響炮，出賽39場打出16轟，寫下聯盟最快16轟紀錄，原紀錄為2016年蔣智賢的42場，結果林安可昨戰同樣扛出雙響砲，在第36場出賽、136打數就累積16轟，另添50支安打、44分打點，兩人都打破彈力球時代寫下的全壘打紀錄。林安可上半季因為腿傷兩度缺陣，包含4月底膝蓋髕骨發炎、6月中又因大腿緊繃短暫下二軍，連帶影響出賽數，上半季僅打了31場，下半季至今則健康出賽，近3場就打出5轟、15分打點。林安可目前OPS+高達233，不僅高居隊內第一，更是全聯盟最佳，勝過魔鷹、中信兄弟許基宏等人，且林安可上半季關鍵戰役還完成生涯百轟成就，在統一獅奪冠路上扮演重要角色。28歲的林安可成為現役平均最低打數就打出1轟球星，後續若維持健康，有機會挑戰中職林智勝寫下的生涯304轟紀錄。