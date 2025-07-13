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麥當勞

「大薯買一送一」歡樂送優惠！

國際薯條日免費吃薯條

▲國際薯條日「薯條＋冰紅茶(L)」下午茶套餐優惠。（圖／翻攝自摩斯漢堡FB）

摩斯漢堡：國際薯條日「薯條＋冰紅茶(L)」下午茶套餐

今7月13日慶祝「國際薯條日」快樂！適逢暑假爽吃麥當勞、漢堡王、頂呱呱、21Plus都有「薯條買一送一」！摩斯漢堡「薯條＋冰紅茶(L)」下午茶套餐變便宜；三商炸雞尋找2019年出生的壽星請客「免費吃薯條」一次看。7月暑假適逢國際薯條日，使用麥當勞APP全球版，等優惠。今最後一天，開啟等8大優惠券爽吃。APP獨享「歡樂送優惠」，提醒大家，本券僅限於麥當勞APP歡樂送專屬優惠使用，不適用Uber Eats、foodpanda及部分餐廳。漢堡王即日起至9月30日，最新「暑期優惠大FUN送優惠券」，適逢國際薯條日，爽吃「小薯買一送一」超值優惠！還有洋蔥圈、4塊雞塊及中杯飲料共4大「買一送一」38元起；「1+1自由配」69元吃得到漢堡（口味三選一）或雞塊、雞薯條等點心，搭配點心或中杯美式研磨及飲料。7月頂呱呱週年慶優惠！即日起至7月16日，「台味一斤雞」套餐「經典一斤雞＋地瓜薯條」特價249元（原價369元，每日限量供應，售完為止）。週年慶加碼，7月17日至7月20日連續4天，天天「買一送一」，7月17日呱呱包、7月18日原味炸雞、7月19日地瓜薯條、7月20日阿勇雞塊6入，通通「買一送一」，幫大家試算，呱呱包一顆只要34.5元、原味炸雞一塊殺到30元超划算優惠（每人限購兩組）。國際薯條日摩斯漢堡開吃薯條優惠，使用MOS安心取獨享優惠，即日起至7月31日（限量售完為止），開吃「薯條＋冰紅茶(L)」2組150元，幫大家試算，平均一組只要75元便宜吃起來。另外還有辣味摩斯肉醬薯條，除了淋上傳承日本50年的濃郁肉汁醬、還搭配墨西哥辣椒滿足嗜辣控。21Plus風味館即日起至8月26日，國際薯條日「中薯霸買一送一」！買香草烤雞「免費送炸雞3塊」優惠價530元、買香草烤半雞也「免費送炸雞＋薯條」優惠價285元，烤雞腿韓炸餐「免費送炸雞＋小薯」優惠價250元。2019年出生點餐「免費吃薯條」！三商炸雞尋找同樣7月16日，內用或外帶一份。