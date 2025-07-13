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廖姓男子組暴力集團，受託處理工程及債務糾紛，若被害人不願配合及索討不成，即率眾施以暴力威脅、討債，以獲取不法利益。檢警歷經數月鍥而不捨跟監蒐證、調閱分析金流及生活作息，見時機成熟於114年3月4日由臺中地檢署檢察官指揮臺中市刑大，同步執行收網，拘提、逮捕廖姓主嫌及共犯等6人，現場查扣M4突擊步槍1支、彈匣1個、子彈29顆、改造子彈310顆、裝飾子彈420顆及霰彈槍子彈17顆、安非他命1包(毛重5.47公克)、不明藥錠9.5顆、不明菸油4罐(49.03公克)、手機2支、名牌手錶6支及毒品吸食器1組等證物。全案訊後廖嫌等依槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇取財、妨害自由及詐欺等罪嫌移送臺中地方檢察署偵辦並聲押。臺中市刑大偵一隊隊長陳等揚指出，廖嫌平日擁槍自重，受託為人處理糾紛而從中牟利，當被害人要商討工程請款問題，即示槍恐嚇，並指揮成員毆打、恫嚇要將其腿打斷，致被害人心生畏懼，藉故逃離現場。另一被害人因與人有財物糾紛，廖嫌即持偽造本票債權向其索討，被害人不願意配合，廖嫌遂夥同成員恐嚇、威迫被害人，強拆工程鷹架變賣償還，其囂張行徑令人髮指。廖嫌犯嫌希望其黑色企業能順利賺錢，還特別在租屋處擺設金元寶(財源廣進)、金蟾聚寶盒(財源廣進)、木雕關公(招財進寶)及木雕毛筆(大筆進財)等招財吉祥物，祈求業績長紅，日進斗金，惟最後仍栽在警方手裡。大隊長李明道呼籲不法之徒，切莫心存僥倖以身試法，否則警方必定立即打擊、嚴辦到底以保障民眾免於遭受惡黑勢力之恐嚇滋擾、暴力威脅，建構安全宜居之生活環境。