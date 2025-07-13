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2025年亞洲盃女子籃球賽B組預賽今（13）日在中國深圳點燃戰火，台灣女籃在小組首戰展現壓倒性火力，全隊皆有得分紀錄，其中7人更是得分上雙，最終以122：38大勝大溪地，成功收下本屆賽會首勝。陣中好手黃鈴娟火力全開，三分球6投6中攻下全場最高18分，帶領球隊在換帥後強勢出擊。台灣女籃本屆亞洲盃以全新面貌登場，繼去年僅獲第8、遭降至二級後，從東亞資格賽打起，一路力退香港與蒙古取得會內賽門票。儘管在瓊斯盃表現不如預期，並在開賽前臨時更換總教練，由邱啟益接掌兵符，但今日首戰打出氣勢，也為後續賽事注入信心。此役台灣女籃由彭詩晴、林文佑、林育庭、黃鈴娟與廖瑋晴先發登場，開局靠著黃鈴娟與林文佑的外線連發，迅速打出13：2攻勢，首節結束前陳薇安反手打板命中，首節以29：14手握領先優勢。次節台灣女籃延續高壓攻勢，團隊外線火力持續發威，單節再轟出34：5的猛攻，半場結束已將比分拉開至63：19。黃鈴娟上半場5投5中拿下15分，林文佑與陳晏宇各貢獻11分。易籃再戰，台灣女籃繼續採用5上5下的輪替策略，打出流暢攻防節奏。第3節結束時已將比分擴大至97：30，提早奠定比賽勝負。最終以122：38擊潰大溪地，全隊7人得分達雙位數，展現完整團隊戰力。全場中華隊投籃命中率達58%，三分球更是44投命中22球，火力驚人。除了黃鈴娟攻下最高18分外，陳薇安貢獻15分，林文佑與林育庭各有14分進帳。接下來中華隊將於明日下午4點30分對上印度，爭取小組連勝，朝晉級四強與重返一級賽場的目標邁進。