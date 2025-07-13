我是廣告 請繼續往下閱讀

富邦悍將本周3戰雖然吞下2敗，但面對排名較高的味全龍、台鋼雄鷹都能糾纏整場，與上半季表現相比更具競爭力，富邦悍將總教練陳金鋒今（13）日賽前談到球隊本周表現，認為不論先發還是後援的投手陣容，發揮都很穩定就是關鍵，「投手可以壓制對手的話，比數不會被拉開，打線若有適時一擊就能贏球。」富邦悍將本周二面對味全龍吞敗，但全場僅失4分，近兩戰更在主場新莊棒球場，與台鋼雄鷹展開投手大戰，首戰2：1贏球，昨戰也鏖戰整場才以0：1吞敗，3戰場均失分僅2分，與上半季投手防禦率全聯盟墊底的4.67相比，確實有大幅度進步。實際上，富邦悍將上半季最後一周拿下5勝1敗，確實也將火燙團隊表現帶到下半季，本周包含李東洺、2位洋投魔力藍、力亞士都繳出好表現，陳金鋒認為，「投手狀況不錯，先發後援表現都很好，讓打線有很好的攻擊機會，以這兩戰（面對台鋼雄鷹）來看，兩隊打線都遭到壓制。」陳金鋒提到，投手有展現壓制力的話，比賽就可以控制住，他也坦言，上半季先發投手時常爆炸，分數早早拉開就很難追。至於昨戰先發繳出好投的力亞士，陳金鋒認為他比過去好的地方是不會單局失控，「之前他會投到中段時突然有一局被打，捕手要幫他走出低潮，趕快穩定下來，近況比過去好很多了， 投球局數也能拉長。」