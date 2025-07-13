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▲多數球迷認為，勇士應避免讓Simmons與Draymond Green同時上場，否則外線空間恐雪上加霜。（圖／取自金州勇士X）

NBA美國職籃（National Basketball Association）金州勇士仍持續在自由市場找尋補強。根據《ClutchPoints》記者Brett Siegel報導，Simmons目前為完全自由球員，2024-25賽季效力於洛杉磯快艇，出賽51場，平均上場時間雖有限，但仍繳出5.0分、4.7籃板、5.6助攻的全能數據，投籃命中率高達52%。他的身材條件與視野仍具NBA水準，尤其在轉換進攻與防守位置的彈性，讓他在不需扛主攻責任的情境下，仍能扮演重要角色。對勇士而言，若能讓Simmons與Stephen Curry同場搭配，將有效減輕後者的控球與組織壓力。更關鍵的是，Simmons能補上Looney離開後的部分藍領工作，特別是在防守輪轉與後場籃板方面，為球隊建立更多轉守為攻的機會。儘管戰術上具潛力，但此傳聞一出便引發球迷熱議。有趣的是，網友們一致認同勇士應避免讓Simmons與Draymond Green同時上場，否則外線空間恐雪上加霜。勇士今夏尚未有重大補強，團隊仍在等待Jonathan Kuminga受限自由球員身份的進展。一旦該案底定，勇士有望啟動第二波人員重整，而Simmons若以低價加盟，將是低風險、高報酬的「試煉型拼圖」。目前Simmons僅25歲，仍有時間尋求重生機會，關鍵在於他能否在健康與角色定位上雙重突破，這可能是勇士另一場「Draymond 2.0」的賭注