台中市府文化局13日辦理「穿透明日的靈光-SDGs永續藝術系列特展」第三檔《聲紋風景》開幕式，由藝術家曾偉豪展出多件聲音裝置代表作，包括《畫聲》、《聲動風景》、《種聲》等，更首度推出與台中市民共創的新作《聲紋風景》，由民眾捐出家中廢棄器皿，化作承載聲波的載體，共同編織屬於城市的集體聲紋，讓聲音成為連結人與自然、環境與永續的共鳴。
文化局主任秘書蕭靜萍表示，曾偉豪長期專注於聲音的探索與能量轉譯，善於將無形聲波化作可見、可感的互動場域，透過裝置與觀眾產生連結，在遊戲中誘發關於自然與能源的反思，超越了對於聲音、身體、科技與互動的探索，展現屬於這個時代的當代藝術表達。
「聲紋風景」特展在大墩文化中心登場，展期至9月28日，其中核心作品《祈聲》以森林為靈感，營造出如祈福儀式般的聲音場域。觀眾可將紙條、花葉或小物投入玻璃瓶中，透過自然音頻震動，產生波紋與律動，使個人情感化為可視的軌跡，成為人與自然之間的溝通與回應。
蕭靜萍指出，此次展覽的另一亮點，是邀請台中市民捐出家中不再使用的器皿，共同與藝術家共創，這些原本盛裝食物與生活記憶的容器，如今成為聲波與水紋共舞的場景，象徵著水的循環與生命力。裝置中播放著市民錄製的城市自然聲音—風聲、樹語、溪流與蟲鳴，這些聲音透過器皿傳遞震動，轉化為水面波動的節奏，讓每個人都能「看見聲音」、也「聽見城市」
今(13)日開幕式，包含文化局主任祕書蕭靜萍、大墩文化中心主任陳文進、策展人陳一凡、藝術家曾偉豪和參與藝術共創的市民皆到場共襄盛舉。透過這場展覽，觀者不再只是凝視的旁觀者，而是共鳴的參與者與故事的敘述者。我們聽見的不只是裝置藝術的聲音，更是一種「關於我們如何與這個世界共存」的呼喚。更多資訊請至大墩文化中心官網(https://www.dadun.culture.taichung.gov.tw/)查詢。
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「聲紋風景」特展在大墩文化中心登場，展期至9月28日，其中核心作品《祈聲》以森林為靈感，營造出如祈福儀式般的聲音場域。觀眾可將紙條、花葉或小物投入玻璃瓶中，透過自然音頻震動，產生波紋與律動，使個人情感化為可視的軌跡，成為人與自然之間的溝通與回應。
蕭靜萍指出，此次展覽的另一亮點，是邀請台中市民捐出家中不再使用的器皿，共同與藝術家共創，這些原本盛裝食物與生活記憶的容器，如今成為聲波與水紋共舞的場景，象徵著水的循環與生命力。裝置中播放著市民錄製的城市自然聲音—風聲、樹語、溪流與蟲鳴，這些聲音透過器皿傳遞震動，轉化為水面波動的節奏，讓每個人都能「看見聲音」、也「聽見城市」
今(13)日開幕式，包含文化局主任祕書蕭靜萍、大墩文化中心主任陳文進、策展人陳一凡、藝術家曾偉豪和參與藝術共創的市民皆到場共襄盛舉。透過這場展覽，觀者不再只是凝視的旁觀者，而是共鳴的參與者與故事的敘述者。我們聽見的不只是裝置藝術的聲音，更是一種「關於我們如何與這個世界共存」的呼喚。更多資訊請至大墩文化中心官網(https://www.dadun.culture.taichung.gov.tw/)查詢。