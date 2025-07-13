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▲統一獅攜手三麗鷗明星舉辦主題日，在高雄澄清湖棒球場舉辦，票房開出紅盤。（圖／統一獅提供）

▲許多三麗鷗粉絲都進場，與Hello Kitty、酷洛米與酷企鵝等明星合影同樂。（圖／統一獅提供）

統一7-ELEVEN獅與三麗鷗推出聯名主題日，邀請看板明星Hello Kitty、酷洛米與酷企鵝進場與球迷同樂。本次行銷活動除了規劃明星合影見面會外，賽前及中場表演也融入許多三麗鷗元素，讓球場都充斥著可愛甜美氛圍。結束陰雨綿綿天氣，本週末迎來艷陽高照，棒球迷把握好天氣進場支持統一獅下半季首檔主題活動，活動開始前就吸引不少球迷大排長龍等待購買商品，與三麗鷗看板合影，參與闖關活動領取贈品等。本系列三麗鷗主題日兩天進場贈品特別規劃實用生活用品，其中包括馬克杯、野餐墊及保冰袋，闖關成功則是贈送三麗鷗明星聯名胸章，非常吸睛與實用，許多球迷早早就至球場排隊領取。球團在活動兩天安排酷企鵝和Hello Kitty見面合影會，透過有獎徵答讓球迷更了解三麗鷗角色，大小球迷穿著主題日球衣同樂，更有小球迷身穿酷洛米洋裝和髮箍，相信對於球迷是場特別的球場體驗。統一獅先前公布三麗鷗主題日主視覺時，許多球迷在網路上熱烈討論王鏡銘和酷企鵝都有冷酷的神情，延續昨日賽前特別安排酷洛米擔任開球嘉賓，今日特別規酷企鵝擔任開球嘉賓，搭配捕手王鏡銘，一出場就引起現場球迷歡呼，也為三麗鷗聯名賽事開出漂亮好球。不僅藉由場外活動拉近與球迷的距離外，UniGirls攜手酷洛米、酷企鵝在賽前一起表演，Hello Kitty將在今日五局中場登台演出，把握機會加入應援行列。可愛的酷洛米、酷企鵝與Hello Kitty身穿統一獅主場球衣，擁有許多橘色元素，結合甜美的UniGirls，搭配活力四射、動感十足的音樂及舞蹈動作，讓場下球迷紛紛融化，也帶給球迷深刻的回憶。連續兩天獅隊於高雄澄清湖棒球場舉辦三麗鷗聯名主題日活動，吸引超過一萬八千名球迷進場共襄盛舉，接下來七月底，一年一度特攝迷、棒球迷的最大盛會「超人力霸王」主題日，將於7.25~27於臺北大巨蛋熱鬧舉辦，目前於全台統一超商ibon售票系統預售票熱賣中，歡迎闔家球迷一起進場感受超人力霸王震撼與魅力。