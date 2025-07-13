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▲後衛Cole Anthony已與曼菲斯灰熊達成合約買斷協議，並計畫在完成讓渡程序後加盟密爾瓦基公鹿，預計將簽下一份一年期的老將底薪合約。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）明星後衛Damian Lillard離隊後，密爾瓦基公鹿的後場戰力出現明顯空缺，如今兩屆MVP 「字母哥」 Giannis Antetokounmpo總算迎來新幫手。現年24歲的Cole Anthony，原是2020年首輪第15順位被奧蘭多魔術選中，並於今年夏天捲入一樁包含Desmond Bane、Kentavious Caldwell-Pope與五個首輪選秀權的大型交易案中，轉戰灰熊。然而，Anthony並未被納入灰熊長期規劃。在買斷協議完成後，他表達出加盟公鹿的明確意願，並視與Giannis共組後場為生涯下一章的轉捩點。上賽季則在67場出賽中，平均得到9.4分、3.0籃板與2.9助攻，投籃命中率為42.4%。除了Anthony之外，密爾瓦基公鹿在今年自由市場中也大動作簽下Myles Turner，補上Brook Lopez離去後的禁區戰力。Turner預計將與Giannis組成防守牆，同時拉開進攻空間。不過，公鹿也痛失兩位主力老將，上季的中鋒Lopez與主控Lillard皆已離隊，意味著公鹿正處於再建與爭冠並行的關鍵期。Cole Anthony雖不是傳統意義上的巨星等級控衛，但他在控球、得分與組織方面均有一定水準，加上年輕、有爆發力、能投能切，若與Giannis產生良好化學反應，將使公鹿重新站穩東區前段班行列。