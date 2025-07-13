NBA美國職籃（National Basketball Association）明星後衛Damian Lillard離隊後，密爾瓦基公鹿的後場戰力出現明顯空缺，如今兩屆MVP 「字母哥」 Giannis Antetokounmpo總算迎來新幫手。根據ESPN與《The Athletic》資深記者Shams Charania報導，6呎2吋（約188公分）控球後衛Cole Anthony已與曼菲斯灰熊達成合約買斷協議，計畫加盟公鹿陣營。
現年24歲的Cole Anthony，原是2020年首輪第15順位被奧蘭多魔術選中，並於今年夏天捲入一樁包含Desmond Bane、Kentavious Caldwell-Pope與五個首輪選秀權的大型交易案中，轉戰灰熊。
然而，Anthony並未被納入灰熊長期規劃。在買斷協議完成後，他表達出加盟公鹿的明確意願，並視與Giannis共組後場為生涯下一章的轉捩點。
Anthony生涯最佳表現在2021-22賽季，當時他繳出場均16.3分、5.4籃板與5.7助攻，展現攻守兩端兼具的潛力。上賽季則在67場出賽中，平均得到9.4分、3.0籃板與2.9助攻，投籃命中率為42.4%。
補強Turner失去Lopez與Lillard 公鹿換血持續進行中
除了Anthony之外，密爾瓦基公鹿在今年自由市場中也大動作簽下Myles Turner，補上Brook Lopez離去後的禁區戰力。Turner預計將與Giannis組成防守牆，同時拉開進攻空間。
不過，公鹿也痛失兩位主力老將，上季的中鋒Lopez與主控Lillard皆已離隊，意味著公鹿正處於再建與爭冠並行的關鍵期。若Anthony能順利加入，他有望擔任第六人甚至首發控衛角色，填補Lillard遺留的戰術空缺。
Cole Anthony雖不是傳統意義上的巨星等級控衛，但他在控球、得分與組織方面均有一定水準，加上年輕、有爆發力、能投能切，若與Giannis產生良好化學反應，將使公鹿重新站穩東區前段班行列。
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然而，Anthony並未被納入灰熊長期規劃。在買斷協議完成後，他表達出加盟公鹿的明確意願，並視與Giannis共組後場為生涯下一章的轉捩點。
Anthony生涯最佳表現在2021-22賽季，當時他繳出場均16.3分、5.4籃板與5.7助攻，展現攻守兩端兼具的潛力。上賽季則在67場出賽中，平均得到9.4分、3.0籃板與2.9助攻，投籃命中率為42.4%。
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除了Anthony之外，密爾瓦基公鹿在今年自由市場中也大動作簽下Myles Turner，補上Brook Lopez離去後的禁區戰力。Turner預計將與Giannis組成防守牆，同時拉開進攻空間。
不過，公鹿也痛失兩位主力老將，上季的中鋒Lopez與主控Lillard皆已離隊，意味著公鹿正處於再建與爭冠並行的關鍵期。若Anthony能順利加入，他有望擔任第六人甚至首發控衛角色，填補Lillard遺留的戰術空缺。
Cole Anthony雖不是傳統意義上的巨星等級控衛，但他在控球、得分與組織方面均有一定水準，加上年輕、有爆發力、能投能切，若與Giannis產生良好化學反應，將使公鹿重新站穩東區前段班行列。